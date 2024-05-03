تعرف على تردد قناة تنة ورنة الجديد 2024 بالتفصيل والأرقام

قناة تنة ورنة هي إحدى القنوات التلفزيونية العربية المتخصصة في بث برامج الكرتون والأفلام الرسوم المتحركة الموجهة للأطفال، حيث تعتبر القناة وجهة مثالية للأطفال والعائلات الباحثة عن محتوى كرتوني ممتع وترفيهي بجودة عالية، بالإضافة إلى ذلك تضم مكتبتها مجموعة واسعة من الأفلام الكرتونية الكلاسيكية والحديثة، بالإضافة إلى البرامج الترفيهية والتعليمية والألعاب والمسابقات.

تردد قناة تنة ورنة على الأقمار الصناعية



تردد قناة تنة ورنة على النايل سات هو 11853 مع استقطاب أفقي ومعدل ترميز 27500 ومعامل تصحيح الخطأ 2/3، وتتمتع بجودة عالية الدقة (HD).



كما يمكن استقبالها أيضًا على القمر العرب سات بتردد 11595 واستقطاب عمودي ومعدل ترميز 27500 ومعامل تصويب الخطأ 5/6.



كيفية تثبيت قناة تنة ورنة على جهاز الاستقبال



لتثبيت قناة تنة ورنة على جهاز الاستقبال الخاص بك، يمكنك اتباع الخطوات التالية:

قم بفتح قائمة الإعدادات الرئيسية لجهاز الاستقبال الخاص بك.

اختر “تثبيت أو تركيب يدوي”.

حدد اسم القمر الصناعي الذي ترغب في تثبيت القناة عليه.

أدخل بيانات تردد القناة في المكان المخصص لها في القائمة.

انتقل إلى خيار البحث عن القنوات وانتظر حتى يكتمل عملية البحث.

بمجرد الانتهاء من تلك الخطوات عليك بالضغط على الحفظ أو القبول لتثبيت القناة على الجهاز الخاص بك.

بعد ذلك، يمكنك البحث عن قناة تنة ورنة ومتابعتها على جهاز الاستقبال الخاص بك.

مميزات قناة تنة ورنة



تتميز قناة تنة ورنة بجودة عالية في عرض البرامج، حيث تقدم القناة محتوى بجودة عالية الدقة (HD)، مما يساعد في تعزيز تجربة المشاهدة وإثارة اهتمام الجمهور.

تتميز قناة تنة ورنة بتقديم محتوى كرتوني متنوع وممتع يستهدف الأطفال من مختلف الأعمار، كما تعتبر القناة مصدرًا شهيرًا للبرامج الترفيهية والتعليمية التي تساعد الأطفال على التعلم والترفيه في نفس الوقت.

بعض النقاط الأخرى المميزة حول قناة تنة ورنة



برامج محبوبة: تقدم القناة مجموعة متنوعة من البرامج المحبوبة مثل “تنة ورنة” و“عالم زمان” و“زينة ونحول” وغيرها، تتناول هذه البرامج قصصًا مشوقة ومغامرات مسلية تعلم الأطفال القيم والمفاهيم المختلفة بطريقة بسيطة وممتعة.

التعليم والتنمية: تضمن القناة برامج تعليمية مصممة لتطوير مهارات الأطفال في مجالات مثل اللغة، الرياضيات، العلوم، الفنون، والمهارات الاجتماعية، حيث تستخدم هذه البرامج أساليب تفاعلية ومبتكرة لجعل عملية التعلم ممتعة ومسلية.

القيم والأخلاق: تهتم القناة بنشر القيم والأخلاق الحسنة بطريقة تناسب فهم الأطفال، كما تعرض البرامج قصصًا وشخصيات تعلم الأطفال قيمًا مثل الصداقة، العدل، الصبر، العمل الجماعي وغيرها.

الرسوم المتحركة العربية: تحرص القناة على دعم وتعزيز صناعة الرسوم المتحركة العربية من خلال بث الأعمال الكرتونية المحلية ودعم المبدعين والمنتجين العرب.

الجودة العالية: تقدم قناة تنة ورنة محتوى بجودة عالية الدقة (HD)، مما يساهم في تعزيز تجربة المشاهدة وجعلها أكثر واقعية وممتعة للأطفال.

باختصار، تعد قناة تنة ورنة وجهة مثالية للأطفال والعائلات الباحثة عن محتوى كرتوني ممتع وترفيهي بجودة عالية، وتلبي احتياجات المشاهدين من جميع الأعمار، كما تقدم القناة برامج ترفيهية وتعليمية تعزز التعلم والتنمية الشخصية للأطفال بطريقة ممتعة ومبتكرة.