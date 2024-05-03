طريقة عمل ستيك اللحم مع البروكلي بخطوات بسيطة وسهلة

يوجد الكثير من الوصفات الرائعة التي يمكن عملها في المنزل بكل سهولة وتقديمها إلى أفراد الأسرة، ومن أفضل هذه الوصفات هو ستيك اللحم مع البروكلي، وتتميز هذه الوجبة بأنها رائعة المذاق وتحتوي على الكثير من الفوائد المتعددة للإنسان، واليوم ومن خلال مقالنا هذا سوف نقدم لكم طريقة ستيك اللحم مع البروكلي في المنزل بخطوات بسيطة وسهلة.

المكونات المطلوبة لعمل اللحم ستيك مع البروكلي



حتى تتمكني من عمل ستيك اللحم مع البروكلي في المنزل بكل سهولة يجب أن تتوفر لديكي المكونات التالية:

نصف كيلو لحم ستيك مقطع إلى شرائح رفيعة.

3 فصوص ثوم مفروم.

نصف ملعقة صغيرة من الزنجبيل المبشور.

2 ملعقة كبيرة من زيت السمسم.

نصف كوب من صلصة الصويا.

نصف كوب من السكر البني.

نصف كوب من العسل.

كوب من مرق اللحم.

كمية من البروكلي.

ملعقة كبيرة من نشاء الذرة.



طريقة تحضر ستيك اللحم مع البروكلي



حتى تتمكني من تحضير ستيك اللحم مع البروكلي يجب عليكي اتباع الخطوات التالية:



اشوي شرائح اللحم في مقلاة مدهونة بالزيت وعلى نار هادئة حتى تنضج بالكامل ثم أخرجيها من المقلاة.

ضيفي القليل من الزيت ثم ضعي الثوم والزنجبيل في نفس المقلاة.

قلبي جيدًا حتى يصبح الخضار طري، ثم أضيفي زيت السمسم وصلصة الصويا والسكر البني والعسل ومرق اللحم وقلبي جيدًا حتى تتجانس.

اخلطي نشاء الذرة والماء في وعاء منفصل ثم أضيفي المزيج إلى خليط البروكلي.

اتركي المزيج يغلي لتتماسك الصلصة ثم أضيفي مرق اللحم مرة أخرى إلى الخليط وقلبي جيدًا.

ضعي ستيك اللحم مع قطع البروكلي والصوص في طبق التقديم وقدميه مع الأرز وبزور السمسم.