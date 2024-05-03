تردد قناة طيور بيبي لمشاهدة أجمل الأفلام الكرتونية 24 ساعة دون تقطيع وبجودة عالية

تردد قناة طيور بيبي لمشاهدة أجمل الأفلام الكرتونية 24 ساعة بدون تقطيع وبجودة عالية

تعتبر قناة طيور بيبي 2024 الجديدة ما زالت واحدة من القنوات المميزة والمهمة، حيث تقدم محتوى متنوعًا من الترفيه والتعليم بالإضافة إلى الأغاني التعليمية. يمكنك ضبط تردد القناة على جميع الأقمار الصناعية.

تردد قناة طيور بيبي



تمتعت قناة طيور بيبي بشعبية كبيرة في عالم الأطفال، ويرغب الكثيرون من الأسر في معرفة الترددات الجديدة للقناة التي تتبعها، وإليكم تردد القناة وهي كالآتي:



تردد قناة طيور بيبي الجديدة عام 2024 على القمر الصناعي نايل سات

التردد: 11274.

معامل الترميز: 27500.

الاستقطاب: أفقي:

معامل تصحيح الخطأ: 3/4.

قناة طيور بيبي 2024 الجديدة على القمر الصناعي عرب سات



التردد: 11310

معامل الترميز: 27500.

الاستقطاب: عمودي.

معامل تصحيح الخطأ:3/4.



بخصوص تردد قناة طيور بيبي 2024 الجديد على القمر الصناعي سهيل سات:

تردد القناة: 11547.

الاستقطاب: أفقي.

معامل الترميز: 27500.

معامل تصحيح الخطأ: 5/6.



أجمل الأغاني التي تقدمها قناة طيور بيبي



قناة طيور بيبي تقدم عددًا من الأغاني التعليمية الموجهة للأطفال، وهي كالآتي:

الحمامة والنملة: تتناول الأغنية قصة صداقة بين حمامة ونملة بشكل مسلي للأطفال.

أغنية لبن: إنها أغنية تشدد على فوائد شرب اللبن، مما يشجع الأطفال على تناوله.

أغنية الصدق أحسن لك: تهدف إلى توعية الأطفال بأهمية الصدق وخطورة الكذب.

أيضًا أغنية الكواكب: تعرف الأطفال على المعلومات حول المجموعة الشمسية وتكوينها، بما في ذلك الشمس والنجوم والكواكب.

أغنية الدراسة: تعرض أنواع الدراسة بما في ذلك الدراسة عن بعد والحضور إلى المدرسة.