عمرو أديب: دعوة للانتهاء من مخالفات البناء

أخبار مصر
بوابة الفجر

 

علق الإعلامي عمرو أديب على بدء عمليات التصالح في مخالفات البناء يثير اهتمامًا وتفاؤلًا. في حلقة برنامجه "الحكاية" على قناة "إم بي سي مصر"، أعرب أديب عن أمله في انتهاء هذا الأمر وتنظيم العملية العقارية بشكل أفضل.

وإشار الاعلامي إلى أهمية وضوح الأمور في ملكية العقارات، مقارنًا بالممارسات العالمية، حيث يجب أن يكون لكل شخص صك ملكية واضح. 

وعبر عن رغبته في القضاء على التجاوزات والمخالفات في البناء، معتبرًا الفترة الحالية فرصة مثمرة لذلك.

واظهرت تصريحات أديب التفاؤل بإمكانية تحقيق تغيير إيجابي في قطاع البناء، وتشجيعًا لبدء عملية تنظيف وتنظيم المشهد العقاري في مصر.

البناء مخالفات البناء تصالح التصالح علي البناء تصالح مخالفات البناء موعد التصالح
ads
ads

الأكثر قراءة

شاهد بالبث المباشر النصر × الوحدة Twitter بث مباشر دون تشفير | دوري روشن السعودي 2024

عاجل.. أول تعليق من مارسيل كولر بعد فوز الأهلي على الجونة بثلاثية نظيفة

عاجل | موعد اجتماع البنك المركزي المقبل وأسعار الفائدة.. ما هي السيناريوهات وأبرز التوقعات؟

ليفاندوفسكي يحسم قراره بشأن الرحيل عن برشلونة

"زلزال".. تعليق صادم من تامر أمين على صورة حسام موافي وأبو العينين (فيديو وصور)

(4- 0) مباراة النصر ضد الوحدة.. ⚽⛹️"دون ولا هللة💸💸" متابعة بث مباشر الدوري السعودي 2024

مشاهدة النصر × الوحدة Twitter بث مباشر دون "تشفير أو فلوس" | دوري روشن السعودي 2024

مسؤول إسرائيلي: حماس "تعرقل" التوصل لاتفاق تهدئة في غزة