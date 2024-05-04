وكالة فيتش تعدل نظرتها المستقبلية للاقتصاد المصري.. فما الأسباب؟

أعلنت وكالة "فيتش " لتصنيف الائتماني، تعديل نظرتها المستقبلية لتصنيف مصر الائتماني إلى "إيجابية" من “مستقرة”.

وأكدت “ فيتش” في تقريرها أن تعديل نظرتها المستقبلية مدعومة بتراجع مخاطر التمويل الخارجي على المدى القريب بسبب الإجراءات الاقتصادية التي اتخذتها الدولة وصفقة "رأس الحكمة" مع الإمارات.

أشارت وكالة التصنيف الائتماني إلى أن قرارها جاء على خلفية "انخفاض مخاطر التمويل الخارجي على المدى القريب بشكل ملحوظ" بسبب صفقة "رأس الحكمة" مع الإمارات، والانتقال إلى سياسة سعر صرف مرنة، وتشديد السياسة النقدية، فضلًا عن التمويل الإضافي من المؤسسات المالية الدولية وعودة تدفقات غير المقيمين إلى سوق الدين المحلية، حسب وكالة التصنيف الائتماني.