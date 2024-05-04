عاجل.. حملات للمديريات التموين على الأسواق لتشديد الرقابة على المخابز والأسواق

فى إطار متابعة ومراقبة الاسواق للاطمئنان علي الحالة التموينية وتوافر السلع وضبط الاسعار واتخاذ الاجراءات القانونية ضد المخالفين تنفيذا لتعليمات معالي الاستاذ الدكتور/ علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية والسيد اللواء / عبدالحميد الهجان محافظ القليوبيه وتوجيهات المهندسة / منال احسان وكيل مديرية التموين والتجارة الداخلية بالقليوبية بضرورة تشديد الرقابه علي المخابز السياحية والاسواق

تشكلت يوم الجمعة الموافق 2024/5/3 عدة حملات للمديرية والادارات اسفرت عن الاتي:-



تحرير عدد 113 مخالفة لمخابز بلدية لانتاج خبز ناقص وزن وغير مطابق للمواصفات وعدم نظافه المعجن وعدم وجود قائمة تشغيل وغلق دون اذن وعدم إعطاء بون صرف للمواطنين وعدم وجود سجل.



كما تم تحرير عدد 1 محضر جنحه لمخبز إفرنجي.

- لعدم الإعلان عن الأسعار.

كما تم تحرير محضر جنحه لمحل سلع غذائية لعدم الاعلان عن الاسعار كما تم تحرير محضر جنحه لمحل بقاله لعدم الاعلان عن الاسعار

و تحرير محضر جنحة لمحل سوبر ماركت لعدم الاعلان عن الاسعار في كارت منفصل أو قائمه اجماليه

كما تم تحرير محضر جنحه لمحل مواد غذائيه لعدم الاعلان عن الاسعار وتحرير محضر جنحه لمحل بقاله وذلك لعدم الاعلان عن الاسعار



كما تم المرور على محلات الأسماك والفسيخ والرنجه وتحرير محضر وذلك لعدم الإعلان عن الاسعار وقد سبق المرور على محلات السردين والتي تم تحريز كميات سردين دون بيانات

كما تم المرور بحمله على المحلات الاسماك والرنجه والفسيخ والسردين وتحرير 13 مخالفه عدم الاعلان عن الاسعار وعدم وجود تراخيص وعدم وجود فواتير

كما تم المرور على كافة إلانشطه التموينيه والتجارية وتم تحرير المخالفات الاتيه

عدد 12 مخالفه عدم وجود ترخيص

عدد 6 مخالفات عدم إعلان عن الاسعار لأنشطة مختلفه



الاحراز /

كميات سردين دون بيانات وقدرها 1250 كجم

16 علبه بلاستيك لحوم مفرومه مجهوله المصدر

عدد ١٢ علبه بلاستيكيه كرنب