بيريرا يتحدث عن كواليس إدارة لقاء الأهلي والإسماعيلي وسر استبعاد محمود عاشور من المباريات

كشف البرتغالي فيتور بيريرا، رئيس لجنة الحكام، باتحاد الكرة، تفاصيل إدارته لمباراة الأهلي والإسماعيلي في مسابقة الدوري، موضحا أنه يعلم الكثير عن الكرة المصرية قبل توليه مسئولية رئاسة لجنة الحكام.

وقال بيريرا في تصريحات لبرنامج الكلاسيكو عبر قناة DMC الذي تقدمه سهام صالح: "أعلم الكثير عن الكرة المصرية وطبيعتها قبل استلامي المهمة خاصة وأنني سبق لي إدارة مباراة الأهلي والإسماعيلي عام 2000 في مسابقة الدوري".

وتابع: "أتذكر جيدا هذه المباراة وتفاصيلها وصخب الجماهير وصعوبتها كانت مثيرة للغاية".

وأضاف: "لا يجب أن يدلي الحكام بتصريحات لوسائل الإعلام ومهمتي حل المشاكل".

وعن سبب استبعاد محمود عاشور من إدارة المباريات: "لدينا تعليمات من الاتحاد الدولي أن الحكم يجب إبعاده عن إدارة المباريات فور وصوله إلى سن 45 عاما وعاشور حاليا 48 عاما كما أنه لم ينجح في اختبارات اللياقة البدنية".

وشدد: "إسناد مباراة القمة لإبراهيم نور الدين جاء تكريما لمسيرته ولخبرته".

