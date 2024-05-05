"زلزال".. تعليق صادم من تامر أمين على صورة حسام موافي وأبو العينين (فيديو وصور)

علق الإعلامي تامر أمين، على مقطع الفيديو الذي أثار حالة من الجدل عبر مواقع التواصل الاجتماعي للدكتور حسام موافي وهو يقبل يد رجل الأعمال محمد أبو العينيين وكيل مجلس النواب، خلال تواجد أبو العينيين في كتب كتاب ابنة الدكتور حسام موافي.

ما سبق القُبلة

وقال "أمين" خلال تقديم برنامجه "آخر النهار" المذاع على فضائية "النهار" مساء اليوم السبت، "أنا أول ما شوفت الصورة مقطوعة من الفيديو كنت مصدوم ومش مصدق وحزين وغاضب وسميتها الصورة الزلزال، وبعد ما هديت قولت هعمل الشغل الصح بناء على ضميري وأراجع الفيديو واتفرج على ما سبق مشهد التقبيل".

وأضاف "قولت لنفسي أكيد فيه حاجة هي اللي مهدت لهذا التصرف العفوي، شفوت كيف أسهب أبو العينين في مدح وتقدير وتكريم الأستاذ الدكتور حسام موافي واتكلم عنه بأنه أستاذ كبير وكيف استطاع مزج العلم بالدين وتقديمه في صورة حديثة".

رد عفوي

وتابع "من خجل وحياء العلماء خرج هذا التصرف من الدكتور حسام الذي لم يجد إلا يده الأقرب إليه لكي يعبر عن امتنانه مفيهاش ذل وامتهان لما تقطع الصورة بعد سلسلة المديح الطويلة مينفعش يكون فيه ذل، ولكن تمثل امتنان لقيمة المديح والثناء".

واستطرد "بهدوء بعد الهوجة هي قبلة عفوية تدل على الامتنان لم تكن تصح أن تكون في مكان عام ولكن أنا قررت أن أسامح الدكتور حسام موافي عليها وأنا بسامحه علشان عايز اسامحه وبحبه وأنا من عشاق الدكتور حسام ومحتواه وتواضعه".

وأردف "ومش عايز ازعل منه ولا اغضب من جوايا وعقلي وضميري وأشهد الله أني سامحته أدعوكم أن تسامحوه معي لأن سيدنا محمد قال التمس لأخيك سبعين عذرًا أفلا يستحق الدكتور حسام أن تلتمس له عذرا واحدًا وما قام به هو هفوة".

شاهد الفيديو

صورة من حفل زفاف نجلة أبو العينين

صورة من حفل زفاف نجلة أبو العينين

صورة من حفل زفاف نجلة أبو العينين

صورة من حفل زفاف نجلة أبو العينين

صورة من حفل زفاف نجلة أبو العينين

صورة من حفل زفاف نجلة أبو العينين

صورة من حفل زفاف نجلة أبو العينين