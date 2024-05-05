التشكيل المتوقع لمواجهة ليفربول وتوتنهام اليوم في الدوري الإنجليزي

استقر يورجن كلوب، المدير الفني لنادي ليفربول، بنسبة كبيرة على التشكيل الذي سيخوض به مواجهة توتنهام هوتسبير مساء اليوم الأحد 5-5-2024 في الجولة السادسة والثلاثين من البريميرليج.

موعد مباراة ليفربول ضد توتنهام في الدوري الإنجليزي

تنطلق صافرة البداية لمباراة ليفربول ضد توتنهام هوتسبير اليوم الأحد في تمام الساعة السادسة والنصف مساءً بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة، السابعة والنصف مساءً بتوقيت أبوظبي.

تشكيل ليفربول المتوقع لمواجهة توتنهام في الدوري الإنجليزي

حراسة المرمى: أليسون بيكر.

خط الدفاع: أليكسندر أرنولد، إبراهيما كوناتي، جاريل كوانساه، روبرتسون.

خط الوسط: واتارو إيندو، ماك أليستر، ريان جرافينبيرش.

خط الهجوم: كودي جاكبو، محمد صلاح، لويس دياز.

تشكيل توتنهام المتوقع أمام ليفربول

حراسة المرمى: جوليلمو فيكاريو.

خط الدفاع: إيمرسون، كريستيان روميرو، ميكي فان دي فين، بيدرو بورو.

خط الوسط: بيير إيميل هوبيرج، باب سار، جيمس ماديسون.

خط الهجوم: ديان كولوسيفسكي، سون هيونج مين، ريتشارليسون.

القنوات الناقلة لمباراة ليفربول ضد توتنهام في الدوري الإنجليزي

يمكنكم مشاهدة مباراة ليفربول ضد توتنهام هوتسبير مساء اليوم الأحد، عبر شبكة قنوات بي إن سبورتس القطرية، الناقل الحصري لمباريات بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، وتحديدًا bein Sports 1HD، بتعليق المعلق التونسي عصام الشوالي.