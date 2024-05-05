صدمة كبرى.. غياب نجم ليفربول أمام ريال مدريد بدوري أبطال أوروبا

بايرن ميونخ
بايرن ميونخ

أعلن نادي بايرن ميونخ، غياب نجم الفريق عن مواجهة ريال مدريد، الأربعاء المقبل، في إياب نصف نهائي دوري أبطال أوروبا.

وقال بايرن ميونخ، في بيان طبي على موقعه الرسمي اليوم الأحد: "أجرى رافائيل جيريرو فحوصات من قبل الجهاز الطبي في النادي عقب استبداله في الدقيقة 17 من مباراة شتوتجارت".

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وأضاف "سيكون بايرن ميونخ مجبرا على خسارة خدمات جيريرو في المباريات المقبلة، بعد أن تبين معاناته من إصابة في أربطة والكاحل".

وكان بايرن ميونخ، تعادل مع ريال مدريد، الثلاثاء الماضي، بنتيجة 2-2 على ملعب "أليانز أرينا، ضمن منافسات ذهاب نصف نهائي دوري أبطال أوروبا.
 

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