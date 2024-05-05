بحوث الصحراء ينظم قافلة بيطرية مجانية بواحة سيوة بمحافظة ممطروح في إطار مبادرة حياة كريمة

نظمت محطة بحوث سيوة التابعة لمركز بحوث الصحراء القافلة البيطرية الثانية في واحة سيوة للموسم الثالث على التوالى، تحت اشراف الدكتور حسام شوقي رئيس مركز بحوث الصحراء وبتكاليف من رئيس شعبة الانتاج الحيوانى والدواجن وبالاشتراك مع قسم صحة الحيوان والدواجن وبرنامج التنمية الزراعية المستدامة للساحل الشمالى وسيوة حيث قامت القافلة المرور على بعض قرى واحة سيوة مثل سيوة، الشحايم، الدكرور، دهيبة، بهى الدين، المراقى وتم الكشف الظاهرى على عدد حوالى 1400 ابقار، 130جاموس، 3000 اغنام وماعز وبعض تجمعات ومزارع الدواجن وابراج الحمام ومزرعة ارانب.

وتابعت القافلة شكاوى الأهالي والأمراض المختلفة التى تظهر على القطعان وعلاج الحالات المرضية واعطاء الادوية البيطرية والتحصينات غير سيادية والاستشارات البيطرية والتغذاوية بالمجان.



وكما شملت القافلة المرور على بعض القرى ذات التجمعات الحيوانية الكبيرة والمزارع المختلفة مع المرور على الاهالى كل فى مكانة على حوالى 20 تجمع كبير وحوالى 120 اسرة فى هذه القافلة. وقد حظيت القافلة برضاء أهالي واحة سيوة والاهتمام والمتابعة الصحية البيطرية للقطعان الحيوانية بالواحة وطالبوا باستمرار هذه القوافل البيطرية وتوفير الادوية البيطرية فى فصل الصيف خاصة المستخدمة فى مكافحة الامراض الطفيلية التى لها تاثير سلبى كبير على صحة الحيوان والتى تؤدى فى بعض الأحيان إلى نفوق مواشيهم.

