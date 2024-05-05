التخطيط: 6.5 مليار جنيه استثمارات موجهة لمحافظة الإسماعيلية 2023-2024



قالت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية الدكتورة هالة السعيد إن قيمة الاستثمارات الموجهة لمحافظة الإسماعيلية خلال خطة العام المالي الحالي (2023 - 2024) تبلغ 6.5 مليار جنيه حيث أنه من المستهدف تنفيذ 333 مشروعا.

جاء ذلك خلال تقرير الوزارة حول خطة المواطن الاستثمارية لمحافظة الإسماعيلية للعام المالي الحالي وذلك في إطار مواصلة الإعلان عن خطة المواطن بكافة المحافظات للعام الخامس على التوالي لتوعية المواطنين بشأن توجهات وأولويات خطة التنمية المستدامة للعام المالي الجاري ودورها في تحقيق رؤية مصر 2030.

وأضافت الوزيرة أن رؤية مصر 2030 في نسختها المحدثة تولي أهمية قصوى لضمان مشاركة المواطنين باتخاذ القرارات الخاصة بالتنمية بما يعود بالنفع على الإنسان الذي يمثل محور التنمية بجانب تحقيق العدالة المكانية وخفض الفجوات الجغرافية وتمكين المجتمعات المحلية اقتصاديا واجتماعيا وإتاحة الخدمات الأساسية بجميع المناطق الجغرافية لإحداث تنمية حقيقية في المجتمع.

وأوضحت أن هذه المبادئ تتسق مع قانون التخطيط العام للدولة رقم 18 لسنة 2022 الذي يعطي أهمية بالغة لتعزيز مشاركة الأطراف الفاعلة في عملية التنمية وتشجيع البحث العلمي والابتكار وصولا لتنمية مستدامة متوازنة جغرافيا وقطاعيا وبيئيا.

وتابعت أن مشاركة المواطنين في عملية التنمية لن تأتي دون إتاحة البيانات التفصيلية للخطط التنموية للدولة بما يمكنهم من متابعة تنفيذها بشكل دوري وذلك وفق إطار شامل ومتكامل لتعزيز التخطيط التشاركي.

وحول التوزيع القطاعي للاستثمارات العامة المستهدفة أشارت إلى توجيه استثمارات بقيمة 2.9 مليار جنيه لقطاع قناة السويس بنسبة 45% يليه قطاع التعليم العالي بقيمة 793 مليون جنيه بنسبة 12% وتبلغ استثمارات قطاع الصحة 7732 مليون جنيه بنسبة 12%.

وأضافت أنه فيما يخص قطاع التنمية المحلية تم توجيه استثمارات بقيمة 754.6 مليون جنيه بنسبة 12% وقطاع الإسكان 351.5 مليون جنيه بنسبة 5% أما القطاعات الأخرى فيخصها استثمارات بقيمة 886.4 مليون جنيه بنسبة 14% بخلاف المشروعات الموجهة من خلال مشروع تطوير الريف المصري (حياة كريمة).

ونوهت بأن عدد القرى المستهدفة من المرحلة الأولى من مبادرة "حياة كريمة" في الإسماعيلية بلغ 4 قرى ويبلغ عدد السكان المستفيدين 30 ألف نسمة وتبلغ نسبة الإناث منهم 47%.

ولفتت إلى أن مشروعات المبادرة والتي تحقق جميع أهداف التنمية المستدامة تتضمن إنشاء 4 مجمعات خدمات زراعية و10 نقاط إسعاف ومستشفى مركزي و257 فصلا دراسيا و12 مدرسة وإنشاء 3 مراكز تنمية أسرة ومركز تأهيل و3 محطات مياه شرب و4 مشروعات صرف صحي و3 محطات معالجة و13 برج شبكات محمول توصيل شبكة الألياف الضوئية و11 مركز شباب و4 مجمعات خدمات حكومية بجانب تأهيل وتبطين الترع بطول 22 كم ورصف طرق رئيسية وداخلية بطول 147 كم.

وأوضحت أن الخطة تستهدف تنفيذ 180 مشروعا تنمويا بمجال خدمات التنمية المحلية في الإسماعيلية وتتمثل أهم المستهدفات التنموية في هذا القطاع في رصف طرق محلية بنحو 222.4 مليون جنيه بجانب توجيه 59 مليون جنيه لتدعيم شبكات الكهرباء.

وتابعت الوزيرة أن الخطة تستهدف أيضا تنفيذ 51 مشروعا تنمويا بمجال الإسكان وتتمثل أهم المستهدفات التنموية بهذا القطاع في توجيه نحو 223.5 مليون جنيه لخدمات مياه الشرب والصرف الصحي.