ميناء دمياط يتداول 40 سفينة للحاويات والبضائع العامة



ذكرت هيئة ميناء دمياط أن الميناء استقبل، خلال الـ 24 ساعة الماضية، 10 سفن، بينما غادرته 7 سفن أخرى، مشيرة إلى أن إجمالي عدد السفن المتداول عليها بالميناء وصل إلى 40 سفينة، منها السفينة (SAN COSMAS) والتي ترفع علم إستونيا ويبلغ طولها 138م وعرضها 18م، قادمة من أستراليا وعلى متنها حمولة تقدر بـ 10000 طن من القمح لصالح القطاع الخاص، والسفينة (WADI ALYARMOUK) والتي ترفع علم مصر ويبلغ طولها 229م وعرضها 32م، قادمة من روسيا وعلى متنها حمولة تقدر بـ 63000 طن من القمح لصالح هيئة السلع التموينية.

وأضاف المركز الإعلامى للهيئة أن حركة الصادر من البضائع العامة بلغت 33718 طنا، تشمل: 6672 طن يوريا و3563 طنا من الرمل و4095 طنا من علف بنجر و1300 طن صويا و1584 طن أسمنت صب و2975 طن أسمنت معبأ و13529 طنا من البضائع المتنوعة.

كما بلغت حركة الوارد من البضائع العامة 79683 طنا، تشمل: 46225 طن قمح و3210 أطنان خردة و7442 طن حديد و11827 طن فول صويا و2050 طن كسب صويا و4562 طن مولاس و4367 طن أبلاكاش، بينما بلغت حركة الصادر من الحاويات 178 حاوية مكافئة، وعدد الحاويات الواردة 29 حاوية مكافئة، في حين بلغ عدد الحاويات الترانزيت 1276 حاوية مكافئة.

ووصل رصيد صومعة الحبوب والغلال للقطاع العام بالميناء من القمح 55612 طنا، بينما بلغ رصيده في مخازن القطاع الخاص 232359 طنا.

كما غادر الميناء، باتجاه صوامع القليوبية، 3 قطارات بحمولة إجمالية 3547 طن قمح، وقطار آخر، باتجاه بني سويف، بعد أن أفرغ 48 حاوية 20 قدما، بينما بلغت حركة الشاحنات دخولا وخروجا 5553 شاحنة.