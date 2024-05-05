تداول 10 آلاف طن بضائع عامة ومتنوعة بموانئ البحر الأحمر



ذكرت هيئة موانيء البحر الأحمر أن إجمالي عدد السفن الموجودة على أرصفة موانيء الهيئة بلغ 8 سفن، وجرى تداول 10000 طن بضائع عامة ومتنوعة و578 شاحنة و120 سيارة، بينما سجلت موانيء الهيئة وصول وسفر 1190 راكبا.

وأضاف المركز الإعلامي للهيئة أن حركة الواردات شملت 4500 طن بضائع، و272 شاحنة و115 سيارة.. فيما شملت حركة الصادرات 5500 طن بضائع و306 شاحنات و5 سيارات.

وشهد ميناء سفاجا استقبال السفينتين (بوسيدون إكسبريس) و(الحرية 2) وغادرت العبارة (أمل).

كما شهد ميناء نويبع تداول 3460 طن بضائع و290 شاحنة من خلال رحلات مكوكية (وصول وسفر) لأربع سفن (كوين، بريدج، آور، آيلة).. كما شهد ميناء بور توفيق اليوم مغادرة السفينة (درة جدة) متجهة إلى جدة.