زيادة صادرات الصين من الهواتف الذكية في الربع الأول من عام 2024

زادت صادرات الصين من الهواتف الذكية بمقدار 5ر6 % على أساس سنوي لتبلغ 3ر69 مليون وحدة في الربع الأول من عام 2024، وفقا لما أظهره أحدث تقرير عن الصناعة.

وأوردت وكالة أنباء الصين الجديدة (شينخوا) أنه على الرغم من أن هذا النمو في الأرقام كان مدعومًا بمقارنة منخفضة عن سنة الأساس، فإنه يمثل الربع الثاني على التوالي من النمو، مضيفًا زخما إلى تعافي السوق، وفقا للتقرير الصادر عن شركة أبحاث السوق العالمية " إنترناشيونال داتا كوربوريشن".

وشهد السوق أرقام صادرات أفضل من التوقعات، مدفوعًا بشكل رئيس بالنمو القوي من جانب كل من شركتي "أونور" و"هواوي"، في حين أن احتفالات العام القمري الجديد في الربع الأول من العام حفزت من مستوى الطلب على الأجهزة المنخفضة والمتوسطة السعر.

كما شهدت مبيعات الأجهزة القابلة للطي نموا ثابتًا وكبيرًا هذا العام. وبشكل عام قفز نمو سوق الأجهزة القابلة للطي في الربع الأول بنسبة 83 % على أساس سنوي، مسجلًا حجم صادرات بلغ 86ر1 مليون وحدة.