اتحاد الإعلام السياحي ينفي علاقته بحفل الجوائز المقام بسوق السفر بدبي



أفاد الاتحاد العربي للإعلام السياحي أن مجموعة الاشخاص في القاهرة وبغداد يزعمون عضويتهم بالاتحاد، ويصدرون اخبارا صحافية يدّعون فيها اجراء انتخابات وتوليهم مناصب بمجلس إدارة الاتحاد.



وأكد الاتحاد، في بيان أصدره اليوم الأحد، أن هؤلاء الأشخاص ليس لهم علاقة بالاتحاد، وادارة الاتحاد برئاسة الدكتور سلطان اليحيائي تخلي مسؤوليتها عن اي تصرف يصدر عنهم أو اية فعالية يشاركون فيها أو ينفذونها بإسم الاتحاد، ومنها احتفالية مزعومة بإقامة حفل توزيع جوائز الإعلام السياحي بسوق السفر العربي المنعقد في دبي بالفترة من الاثنين 6 إلى الخميس 9 مايو الجاري.



وأعلن الاتحاد انه تقدم ببلاغات رسمية امام الجهات المعنية في مصر والسعودية والإمارات وسلطنة عمان والعراق، ضد أشخاص ينتحلون صفة باسم الاتحاد.



وحذر الاتحاد كافة الجهات والمؤسسات وخاصة الصحفية والاعلامية من التعامل مع اي شخص يتحدث باسم الاتحاد العربي للإعلام السياحي، ولا يحمل عضوية جمعيات الاعلام السياحي المشهرة بالدول العربية وفقاً للقوانين المعمول بها.



وشدد البيان على أن رئيس الاتحاد العربي للاعلام السياحي المعتمد والمسجل في ملتقى الاتحادات العربية النوعية والمتخصصة بجامعة الدول العربية هو الدكتور سلطان اليحيائي، مشيرا إلى أن كافة التصرفات الغير شرعية التي حدثت لن تمر بدون محاسبة خاصة وان الدول العربية محكومة بالقوانين والأنظمة ولا تدار فقط ببيانات مغلوطة.