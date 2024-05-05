طريقة عمل الميني بيتزا في المنزل بعجينة هشة وطرية

تعتبر وصفة البيتزا أحد الأطعمة المفضلة عند العديد من الأفراد، وذلك بسبب طعمها اللذيذ والمكونات والحشوات المتعددة، ومن ناحية أخرى فهي من الوصفات التي تتسم بسهولة تحضيرها، وتعتبر مينى بيتزا أحد الوصفات المشبعة التي يمكن تناولها على وجبة العشاء أو الإفطار ويمكن أيضا تحضيرها لأطفال المدرسة أو يمكنك اصطحاب جزء منها عند الذهاب للعمل، ولذلك نستعرض لكم فى هذا التقرير طريقة تحضير “المينى بيتزا”، عبر الخطوات البسيطة.

مقادير عمل الميني بيتزا في المنزل



فيما يلي نوضح المقادير الدقيقة لصنع عجينة البيتزا:



ثلاث أكواب من الدقيق الأبيض صالح لكافة الاستخدامات.

ملعقة سكر صغيرة.

واحد كوب من الماء الدافئ.

ملعقتان كبيرتان من الحليب البودرة.

ثلاث ملاعق من زيت زيتون.

نصف ملعقة بيكنج بودر كبيرة.

ملعقة كبيرة من الخميرة الفورية “حبيبات”.

نصف ملعقة ملح صغيرة.

ربع ملعقة من البصل البودر ومن الثوم البودر.

ربع ملعقة الزعتر المجفف الناعم.

شرائح من قطع الرومي المدخن.

جبن موتزاريلا وشيدر ورومي مبشور.

أو بدلًا من ذلك استخدام اللحمة المفرومة المعصجة.

قطع من الفلفل الأخضر.

زيتون حلقات.

طماطم مكعبات.



طريقة عمل صلصة البيتزا



قم بوضع الطماطم المشورة أو عصير الطماطم بالاضافة إلى فصين من الثوم والزعتر المجفف وثلاث ملاعق من زيت الزيتون في وعاء على النار الهادئة حتى الوصول إلى مرحلة التسبيك وأضف ملعقة من الصلصة الجاهزة.



طريقة عمل الميني بيتزا في المنزل



فيما يلي نوضح الخطوات وجميع اسرار صنع وتحضير معجنات البيتزا الشهية صغيرة الحجم في المنزل:

قم بتحضير وعاء وأضف جميع المكونات الجافة.

أضف الماء الدافئ وزيت الزيتون.

قم بعجن المكونات لمدة تقارب 7 دقائق باليد أو في العجان الكهربائي ثم أترك العجينة تتخمر حتى يتضاعف حجمها.

قم بفرد العجينة على الرخامة وقطعها دوائر.

رص الميني بيتزا في صاج الخبز أو في صواني وبعدها ضع الصلصة ثم ضع الجبن والحشو.

ثم ادخل الصينية إلى الفرن على درجة حرارة عالية 180 درجة مئوية لمدة 7 دقائق أو أكثر على حسب درجة حرارة الفرن.

أخيرًا قم بوضعها تحت الشواية ولمدة دقيقة فقط ليذوب الجبن وأيضًا يصبح لون العجينة ذهبي.