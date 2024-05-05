تردد قناة وناسة استقبالها للاستمتاع بأغاني لولو الشطورة 2024

أبناؤنا هم أغلى ما نملك، نسعى دائما إلى تأمين كل ما هو جميل وطيب لهم، ونظرا لتأثير الموسيقى الكبير على نموهم وتطورهم، فإنها تلعب دورا هاما في تنمية مختلف مهاراتهم ومساعدتهم على التعلم لذا، يعتبر اختيار الأغاني المناسبة للأطفال أمرا بالغ الأهمية تمتاز قناة وناسة بتقديم مجموعة متنوعة من الأغاني الجميلة التي تناسب جميع الأعمار، ومن بين الشخصيات الكرتونية الشهيرة التي تظهر فيها شخصية لولو، التي تمتاز بطابعها المرح واللطيف وحبها للعب والتعلم وغناء الأغاني.



إليك تردد قناة وناسة



يعتبر إرسال قناة وناسة لأغاني الأطفال بمختلف أنواعها من بين أهم القنوات التلفزيونية العربية، حيث تقدم تشكيلة واسعة من الألحان الجميلة المناسبة لكافة الفئات العمرية واحدة من الشخصيات المميزة التي يتفاعل معها الأطفال هي لولو، الشخصية المرحة والطيبة التي تحب اللعب والتعلم تقدم لولو مجموعة متنوعة من الأغاني الجذابة التي تلهب مشاعر الصغار يمكنك الاستمتاع بتردد قناة وناسة عبر النايل سات وعرب سات، ببساطة يمكنك ضبط القناة عن طريق الترددات المذكورة سابقا والاستمتاع بأجواءها الممتعة، بما في ذلك أغاني لولو الرائعة يمكنك الاستقبال بنجاح عبر النايل سات عبر التردد التالي:



التردد: 11470

معدل الاستقطاب: عمودي

معدل الترميز: 27500

معامل تصحيح الخطأ: 5/6

تردد قناة وناسة على العرب سات:

التردد: 11270

معدل الاستقطاب: عمودي

معدل الترميز: 27500

معامل تصحيح الخطأ: 3/4



لتنزيل قناة وناسة للأطفال، اتبع الخطوات التالية



افتح قائمة الإعدادات على جهاز التحكم الخاص بك.

اختر خيار البحث اليدوي.

حدد القمر الصناعي المناسب.

أدخل التردد الخاص بقناة وناسة وأي معلومات أخرى مطلوبة مثل معدل الترميز ومعامل التصحيح.

اضغط على كلمة “بحث” لبدء عملية البحث عن القنوات.

سيبدأ التنزيل التلقائي للقنوات المتاحة.

بعد اكتمال التنزيل، اضغط على “حفظ” للتأكيد على القنوات التي تم تنزيلها بنجاح.