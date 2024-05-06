أسعار السجائر اليوم في مصر 2024 بعد الزيادات الأخيرة

يبحث الكثيرون عن أسعار السجائر اليوم في مصر بعد تطبيق الزيادات الأخيرة، ووفقًا للتصريحات الأخيرة الصادرة عن شركة فيليب موريس، بشأن زيادة أسعار جميع منتجاتها من العلامات التجارية ميريت، مارلبورو، ال آند ام.



أسعار السجائر بعد الزيادة الجديدة



جاءت أسعار السجائر اليوم بعد الزيادة الجديدة على النحو التالي:

المارلبورو (كرافتد) 74 جنيها

مارلبورو بأنواعها 84 جنيها

ميريت 90 جنيها

ال ام 64 جنيها



زيادة أسعار السجائر في مصر

ورفعت شركة فيليب أسعار السجائر 2024 عدد من المرات خلال العام الجاري وسجلت الزيادات الإجمالية كالتالي:

في أبريل 2023: زيادة بقيمة 5 جنيهات.

في نوفمبر 2023: زيادة بقيمة 10 جنيهات (إجمالي 15 جنيها).

في فبراير 2024: زيادة بقيمة 11 جنيها (إجمالي 26 جنيهًا).

في أبريل 2024: زيادة بقيمة 5 جنيهات (إجمالي 31 جنيهًا).

وبلغت الزيادة الإجمالية في أقل من عام قيمة 31 جنيها، وهي زيادة تخطت 52%.

اسعار السجائر حاليا

بلغت أسعار السجائر ومنتجات شركتا جلوبال والشرقية للدخان التالي: