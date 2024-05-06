"الزوائد الجلدية" أنواعها وعلاجها والعوامل المؤثرة في ظهورهما

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الزوائد الجلدية هي نتوءات صغيرة تظهر على الجلد وتكون عادةً غير ضارة، تتنوع الزوائد الجلدية في الشكل والحجم واللون، وهي عبارة عن أورام سليمة على شكل نتوءات صغيرة، وقد تظهر في أماكن مختلفة على الجسم.

 من أمثلتها:

1.الشامات: هي تجمعات صغيرة من الصباغ في الجلد.
2.الثآليل: تنشأ نتيجة للإصابة بفيروس يُدعى فيروس الورم الحليمي البشري.
3.الثآليل الدهنية: تظهر عادةً على الوجه وهي نموات دهنية تحت الجلد.
4.النموات الحليمية: تظهر عادةً في المناطق التي تتعرض للإصابة المستمرة أو الاحتكاك.
5.لكيسات الدهنية: تكون عبارة عن تجمعات من الدهون تحت الجلد.
6.الحبوب الجلدية: تكون نتيجة لانسداد المسام في الجلد.

تختلف طرق علاج الزوائد الجلدية باختلاف نوعها وحجمها وموقعها، قد يتم إزالتها جراحيًا بواسطة الطبيب، أو بالليزر، أو بالكيماويات، أو حتى ببساطة بالأدوية الموضعية.

ما العوامل التي تزيد من ظهورها؟

بعض الزوائد تظهر بشكل أكبر عند التقدم في العمر أو عند البدانة وزيادة الوزن الإصابة بداء سكري الحمل (ممكن تتراجع أو تزول بعد الولادة).

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