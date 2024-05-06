حقائق مهمة حول البطيخ.. هل هو فاكهة أم خضار

منوعات
بوابة الفجر

أكدت الدكتور أمل العوضي، رئيس قسم بحوث تداول الخضر في وزارة الزراعة، أن البطيخ والفراولة والكنتالوب يصنف من الخضر، وليس الفاكهة كما يعتقد البعض، مشددة على أن من أول العلامات على جودة البطيخ أن يكون وزنها متماثل مع حجمها، وتكون في وزن من بين 5 لـ8 كجم.

وأشارت «العوضي»، خلال مداخلة عبر الإنترنت مع الإعلامية كريمة عوض، ببرنامج «حديث القاهرة»، المُذاع عبر شاشة «القاهرة والناس»، الأحد، إلى أن من علامات جودة البطيخ أن يكون القشرة بها لمعة بسيطة وأن تكون المنطقة الأسفل من البطيخة جافة، قائلة: «لما نخبط على البطيخة تطلع صوت مكتوم وليس رنان».

 


وأوضحت أن السكر لا بد أن يتراوح في البطيخة من نسبة 10 لـ12%، مؤكدة أن حجم القشرة لا يعد فارقًا في جودة البطيخ من عدمه، مشيرة إلى أن حقن البطيخ بأي محلول أمر لا يحدث في مصر والحاصلات الزراعية في مصر تخضع لرقابة شديدة من وزارة الزراعة، وهناك تكويد للمحصول لتتبع المحصول بداية من الزراعة حتى الاستيراد.

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