نجم الزمالك يطالب بإقالة جوميز.. تفاصيل

أكد عفت نصار نجم الكرة المصرية السابق، أنه يتمنى قيام نادي الزمالك بالتعاقد مع مدرب قوي بدلا من جوزيه جوميز حتى في حالة تتويجه بالكونفدرالية الإفريقية.

وقال عبر برنامج بوكس تو بوكس الذي يبث على قناة etc: "الزمالك يحتاج لصفقات جديدة في الموسم المقبل، منها حارس مرمى ومدافع قوي وجناح مميز".

وأضاف: "المواهب في افريقيا أصبحت نادرة للغاية، والاكاديميات في القارة أصبحت هي من تضم اللاعبين المميزين وتقوم بتصديرهم إلى أوروبا، الاكاديميات تفوقت على الأندية".

وواصل: "يجب على لاعبي الزمالك وجوميز نسيان لقاء سموحة، والتركيز في لقاء نهضة بركان المغربي".

وأشار إلى أن جمهور الزمالك يستحق الاشادة بعد لقاء سموحة، الذي حرص على تشجيع اللاعبين رغم الخسارة، خصوصا وأنهم يدركون أن الفريق مقبل على نهائي الكونفدرالية.