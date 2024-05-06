إعادة فتح ميناء العريش البحري بعد تحسن الأحوال والظروف الجوية



أعادت الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس اليوم الإثنين فتح بوغاز ميناء العريش البحري في مدينة العريش وذلك بعد تحسن الأحوال والظروف الجوية بشمال سيناء.

وأكد مصدر مسئول بميناء العريش البحرى أنه تمت إعادة فتح الميناء عقب استقرار وتحسن الأحوال والظروف الجوية مشيرا إلى أن الميناء ينتظر وصول عدد من السفن لتصدير المنتجات السيناوية.

وكانت الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس قد أغلقت - أمس - ميناء العريش البحري بسبب سوء الأحوال والظروف الجوية وسرعة الرياح وارتفاع أمواج البحر.