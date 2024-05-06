تداول 37 سفينة للحاويات والبضائع بميناء دمياط



استقبل ميناء دمياط، خلال الـ 24 ساعة الماضية، 9 سفن، بينما غادرته 11 سفينة، في حين وصل إجمالي عدد السفن الموجودة بالميناء 37 سفينة.

وذكر المركز الإعلامي لهيئة ميناء دمياط أن حركة الصادر من البضائع العامة بالميناء بلغت 37 ألفا و184 طنا، تشمل: 12269 طن يوريا و5100 طن رمل و6462 طن علف بنجرو2567 طن أسمنت و10822 طن بضائع متنوعة.

وأضاف أن حركة الوارد من البضائع بلغت 56 ألفا و308 أطنان، تشمل:31331 طن قمح و5750 طن خردة و8369 طن فول صويا و1190 طن كسب صويا و3840 طن مولاس و981 طن خشب زان و4847 طن ابلاكاش.

ووصل رصيد صومعة الحبوب والغلال للقطاع العام بالميناء من القمح 55 ألفا و612 طنا، بينما بلغ رصيده في مخازن القطاع الخاص 232 ألفا و359 طنا، بينما بلغت حركة الشاحنات دخولا وخروجا 4405.