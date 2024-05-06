"الدلتا للسكر": ارتفاع توريد محصول البنجر إلى 985 ألف طن



أعلنت شركة الدلتا للسكر استلام ما يقرب من 985 ألف طن بنجر، وإنتاج ما يقرب من 132 ألف طن سكر أبيض سائب، و58 ألف طن "لب البنجر" حتى الآن، الذي يستخدم في صناعة الأعلاف، مشيرة إلى أنها أنها مستمرة في استلام محصول بنجر السكر من المزارعين للموسم 2024، منوهة بأنه يتم الاستلام بجداول منظمة لمنع التكدس مع صرف العديد من الحوافز للمزارعين.

وذكرت الشركة - في بيان اليوم الاثنين - أن ذلك يأتي في إطار توجيهات الدكتور علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية باتخاذ كافة التيسيرات الخاصة بإجراءات استلام محصول البنجر من مزارعي بنجر.

من جانبه أجرى رئيس مجلس الإدارة العضو المنتدب لشركة الدلتا للسكر الدكتور أحمد أبو اليزيد، جولة ميدانية للمرور على خطوط الإنتاج بمصانع الشركة بمنطقة الحامول بمحافظة كفر الشيخ للاطمئنان على انتظام العمل بالورديات" الصباحية والمسائية " بداية من استلام البنجر على الموازين مرورا بمعمل الاستقبال وأفران الجير وعنبر الغسيل وغرفة التحكم الآلي حتى نهاية العمليات الصناعية بعنبر تعبئة السكر.

كما تفقد معامل الاستقبال والتحاليل لعينات البنجر الموردة، حيث يتم الحصول على العينات من البنجر المورد بالرقم السري وإرسال البيانات إلى غرف التحكم الآلي كذلك المرور على غرفة التشغيل والتحكم الآلي والاطلاع على عملية الضبط الآلي للتشغيل والربط الإلكتروني وتوضيح شاشة عرض البيانات الفورية بين الموازين والمعامل وعنابر التشغيل.

كما قام بتفقد عنبر تعبئة السكر والتأكد من جودة السكر المنتج بالشركة ومطابقته للموصفات القياسية المحلية والعالمية وتطبيق إجراءات صحة وسلامة الغذاء، مشددا على تسليم مستحقات المزارعين في موعد أقصاه أسبوع من تاريخ استلام المحصول.