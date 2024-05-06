تداول 6 آلاف طن بضائع عامة ومتنوعة بمواني البحر الأحمر

الاقتصاد
بوابة الفجر


أعلنت هيئة موانئ البحر الأحمر، اليوم الاثنين، أن إجمالي عدد السفن الموجودة على أرصفة مواني الهيئة بلغ 9 سفن، وجرى تداول 6000 طن بضائع عامة ومتنوعة و411 شاحنة و40 سيارة، فضلا عن وصول وسفر 1255 راكبا بموانيها.

وذكر المركز الإعلامي للهيئة  أن حركة الواردات شملت 2000 طن بضائع، و211 شاحنة، و33 سيارة، فيما شملت حركة الصادرات 4000 طن بضائع و200 شاحنة و7 سيارات.

وأوضح  أن ميناء سفاجا استقبال العبارة (أمل)، كما شهد ميناء نويبع تداول 3250 طنا من البضائع، و305 شاحنات من خلال رحلات مكوكية (وصول وسفر) لأربع سفن (كوين، بريدج، آور، آيلة).

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