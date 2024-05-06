اقتصاد إندونيسيا ينمو بأكثر من التوقعات خلال الربع الأول

أعلن مكتب الإحصاء الإندونيسي، اليوم الاثنين، نمو الاقتصاد بأكثر من التوقعات خلال الربع الأول من العام الحالي، حيث سجل نموًا بمعدل 5.11% سنويا من إجمالي الناتج المحلي، في حين كان متوسط تقديرات المحللين الذين استطلعت وكالة "بلومبرج" للأنباء رأيهم 5.08 %.

واستمر الإنفاق الاستهلاكي الخاص والاستثمار في قيادة نمو الاقتصاد الإندونيسي خلال الربع الأول.

وفي الوقت نفسه، سجل إجمالي الناتج المحلي انكماشا بمعدل 0.83 % خلال الربع الأول، مقارنة بالربع الأخير من العام الماضي، في حين كان متوسط تقديرات المحللين يشير إلى انكماش بمعدل 0.86 %، حيث تراوحت التقديرات بين انكماش بمعدل 1.01 %، وبمعدل 0.56 % من إجمالي الناتج المحلي.

وزاد الإنفاق الاستهلاكي في إندونيسيا بنسبة 4.91 % سنويا خلال الربع الأول، مدعومًا بقطاعات النقل والاتصالات والمطاعم والفنادق، كما سجل الإنفاق الاستهلاكي أعلى معدل نمو له منذ الربع الثالث من 2023.

كما زاد الإنفاق الحكومي خلال الربع الأول بنسبة 19.9 % سنويًا بسبب ارتفاع أجور موظفي الدولة والانتخابات، فيما تراجع معدل نمو الإنفاق الاستثماري إلى 3.79 %، وزادت الصادرات بنسبة 0.5 % سنويًا.

وتراجع معدل البطالة في إندونيسيا خلال فبراير الماضي إلى 4.8 %، مقابل 5.45 % خلال الشهر نفسه من العام الماضي، وبلغ عدد العاطلين في إندونيسيا خلال فبراير نحو 7.2 مليون عاطل، مقابل 7.99 مليون عاطل خلال الشهر نفسه من العام الماضي.