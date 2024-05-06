مبيعات السيارات الصديقة للبيئة في كوريا الجنوبية تتخطى 100 ألف وحدة
سجلت مبيعات السيارات الصديقة للبيئة في كوريا الجنوبية أكثر من 100 ألف وحدة في الربع الأول من العام الجاري بفضل الطلب المتزايد على السيارات الهجينة.
ووصل إجمالي المبيعات من 5 شركات محلية لصناعة السيارات، حسب وكالة "يونهاب" الكورية الجنوبية، إلى 101،717 وحدة خلال الفترة من يناير إلى مارس هذا العام، بزيادة 8.7% عن نفس الفترة من العام الماضي.
وكانت من بين السيارات الصديقة للبيئة المباعة 85،828 سيارة هجينة، بزيادة 42.4% عن العام الماضي لتشكل 84.4% من إجماليها.
ومن جهة أخرى، انخفضت مبيعات السيارات الكهربائية بنسبة 51.4% من 31،337 وحدة في الربع الأول من العام الماضي إلى 15،237 وحدة في الربع الأول من هذا العام.