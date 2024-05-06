عاجل.. إخلاء سبيل عصام صاصا بكفالة مالية 30 ألف جنيه

قررت النيابة العامة بالجيزة، مساء الاثنين، إخلاء سبيل عصام صاصا بكفالة 30 ألف جنيه مع عرضه صباح باكر على مصلحة الطب الشرعي لإجراء تحليل المخدرات، وتسليمه لقسم الشرطة لتنفيذ القرار، وذلك لاتهامه بدهس سائق أعلى الطريق الدائرى بالطالبية.

واستمعت جهات التحقيق المختصة بالجيزة إلى أقوال عصام صاصا مطرب المهرجانات في واقعة دهس عامل بسيارته في حادث سير بالطالبية.

واعترف في أقواله إنه تفاجئ بالضحية أمامه وهو يعبر الطريق في سرعة، أمام طلعة وصلة المريوطية بالطريق الدائري، موضحا أنه صدمه دون قصد قائلا: "مكنش قصدي".

وأكد مطرب المهرجانات، أنه لم يهرب بعد أن صدم الشاب، توقف بجانبه للاطمئنان عليه وإسعافه إلا أنه لفظ أنفاسه الأخيرة في الحال، "أنا مهربتش ووقفت لحد ما الشرطة جت".

وتابع "صاصا"، أن الضحية كان يُعبر من مكان غير مُخصص لعبور المشاة فى طلعة وصلة المريوطية من الطريق الدائري.

وصرحت النيابة العامة بالجيزة، بدفن جثة السائق عقب مناظرة الجثمان وكلفت النيابة مفتش الصحة بالكشف الظاهرى، وإعداد تقرير بالوفاة.

وقررت النيابة، عرض المتهم عصام صاصا على مصلحة الطب الشرعي؛ لأخذ عينة من دمائه وإجراء تحليل مخدرات لبيان تعاطيه مواد مخدرة من عدمه وقت الحادث.

وانتدبت النيابة العامة بالجيزة مهندس من الإدارة العامة للمرور بالجيزة؛ لفحص سيارة عصام صاصا وإعداد تقرير فني، لكشف ملابسات الحادث وتحديد أسبابه.

وطلبت النيابة بسرعة التحريات حول الواقعة وبيان وجود شبهة جنائية وراء الحادث من عدمه، وتفريغ كاميرات المراقبة في محيط الحادث؛ لكشف أسبابه، والاستماع إلى أقوال شهود الواقعة.

يشار إلى أنه كان قد ورد بلاغ لغرفة النجدة بمديرية أمن الجيزة، يفيد مصرع أحد الأشخاص في حادث سير أعلى الطريق الدائري بالطالبية.

وتوصلت تحريات رجال المباحث بإشراف المقدم أحمد فاروق رئيس مباحث الطالبية، إلى أن سيارة يقودها عصام صاصا مطرب المهرجانات الشهير، اصطدمت بشخص، مما أسفر عن مصرعه.

وتم ضبط عصام صاصا، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاهه، وتولت النيابة المختصة التحقيق، التي انتهت بالقرار المتقدم بإخلاء السبيل.