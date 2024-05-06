ثبت تردد قناة توم وجيري 2024 على القمر الصناعي نايل سات

متابعي قنوات الأطفال يبحثون في الوقت الحالي عن تردد قناة توم وجيري 2024، والتي هي واحدة ضمن القنوات الفضائية التي تعرض محتوى كرتوني مناسب للأطفال، ونذكر لكم عبر موقعنا الفجر تردد القناة وكيفية تثبيت التردد الخاص بالقناة عبر النايل سات، فكونوا معنا لنوضح لكم بالتفصيل.

تردد قناة توم وجيري 2024



عمليات البحث متزايدة في الوقت الحالي عن قناة توم وجيري، والتي تقدم محتوى كرتوني للأطفال على مدار 24 ساعة، حيث محتوى يتناسب مع جميع أعمار الأطفال والذي يعمل على تسليتهم وإلهائهم، ويمكن للمواطنين استقبال التردد الخاص بالقناة ومتابعة المحتوى عبر النايل سات وذلك كما يلي:



القمر الصناعي: نايل سات.

تردد القناة: 11355.

استقطاب: عمودي.

ترميز: 27500.

معامل تصحيح خطأ: 5/6.



طريقة استقبال تردد قناة توم وجيري 2024



يمكن متابعة القناة بعد تنزيل التردد الجديد وفقًا للإحداثيات السابقة بالخطوات التالية:

توجه في بداية الأمر إلى الريموت واحمله وانقر على زر القائمة.

اضغط على التركيب اليدوي واختر منه إضافة قناة.

أضف الإحداثيات الخاصة بالقناة وبعدها انقر على بحث ثم حفظ وبعدها سيتم تثبيت القناة على النايل سات والاستمتاع بمحتواها بالمجان ودون تقطيع.



محتوى قناة توم وجيري



وضحنا لكم تردد قناة توم وجيري 2024 وكيفية تثبيت القناة على الحامل نايل سات، وبالنسبة لمحتوى القناة، فهي تقوم بتقديم محتوى كرتوني من شخصيات توم وجيري، حيث أفلام كرتونية متنوعة من تقديم توم وجيري بمواقف متنوعة، وتقوم بعرض المحتوى على مدار 24 ساعة دون تقطيع أو تشويش، وتعرض القناة المحتوى في كل أنحاء العالم العربي.