وصفة سحرية هتخلي بشرتك منورة بمكونات طبيعية لمعالجة التجاعيد

ترغب أي فتاة أو سيدة أن تحصل على بشرة مثالية ونضرة، ولا تتضمن على أي بقع داكنة أو بثور سوداء، لأننا معرضين بشكل دائم لأشعة الشمس الضارة، يؤدي إلى ظهور تجاعيد بشكل مبكر مع علامات الشيخوخة المبكرة، لذلك يلجأ الكثير من الفتيات إلى استخدام منتجات العناية بالبشرة التي يكون أغلبها مكونها من مواد كيميائية تضر بالبشرة، بمجرد أن يتوقف البعض من استخدامها، ترجع البشرة كما كانت من قبل، تعالي أقولك إزاي تفتحي بشرتك وتشدي التجاعيد بمكونات طبيعية أمنة وتكلفتها بسيطة للغاية وخطوات تحضيرها بسيطة.

كيفية تفتيح بشرتك وتشدي التجاعيد



البشرة الفاتحة والناعمة حلم أي فتاة وسيدة، لذلك نجد محركات البحث مليئة عن أكثر الطرق الآمنة والصحية للحصول على بشرة نضرة، لذلك ينصح الكثير بإتباع الوصفات الطبيعية، فهي الطريقة الأفضل للبشرة، لذلك يتبعها الكثير، اليوم وفرنا لكم أفضل وصفة طبيعية لشد التجاعيد وتفتيحها، للتعرف عليها تابعي فيما يلي:



المكونات

½ كوب زبادي.

ملعقة كبيرة عسل.

ملعقة صغيرة كركم.

ملعقة صغيرة عصير الليمون.

ملعقة صغيرة زيت الزيتون.



طريقة التحضير



نأتي بوعاء، نضيف إليه العسل والزبادي، نخلط جميع المكونات جيدا، ثم نضيف الكركم، عصير الليمون، زيت الزيتون، نخلط جميع المكونات حتى يصبح لدينا مزيج متجانس.

نغسل البشرة جيدا، نجففها، ثم نضيف المزيج لمدة ثلث ساعه، نغسل البشرة بالماء جيدا.

نقوم بتركيب البشرة باي مرطب يتوفر لديك، أو يمكنك أن تضعي ملعقة من الزبادي.

نكرر الوصفة يوميا.



فوائد مكونات الوصفة



الزبادي والعسل يساعدان على نضرة البشرة كثيرا، نتيجة لخصائص المغذية ومضادات البكتيريا.

الكركم يتضمن على خصائص مضادات البكتيريا.

عصير الليمون يتضمن على فيتامين سي الذي يساعد على إنتاج الكولاجين.