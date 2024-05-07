ضربته حتى الموت.. اليوم محاكمة المتهمة بقتل زوجها بأوسيم

تنظر محكمة جنايات الجيزة، اليوم الثلاثاء، محاكمة ربة منزل، لاتهامها بقتل زوجها من غير إصرار أو ترصد بأوسيم.

أحالت النيابة العامة المتهمة سومة.ع. ه لمحكمة الجنايات المختصة بدائرة محكمة استئناف القاهرة، بعد أن وجهت إليها تهمه قتل زوجها، وذلك علي خلفية التحقيقات في القضية رقم 18161 لسنة 2023 جنايات مركز أوسيم.

جاء في أمر الإحالة، أن علي إثر خلاف بين المتهمة والمجني عليه، نشب على إثره مشادة كلامية تطورت إلى مشاجرة بين الطرفين، فتعدت عليه المتهمة ضربًا باستخدام سلاح أبيض بأن سددت له عدة طعنات استقرت بمناطق متفرقة بجسده.



وقالت المتهمة في تحقيقات النيابة: أنه قررت بأنه إثر خلافات زوجية فيما بينها والمجني عليه نشبت مشادة بينهما، قامت بضرب صلاح.خ. ز من غير سبق إصرار ولا ترصد وذلك إثر خلف سابق فيما بينها.

وجاء تقرير الطب الشرعي، أن الجرح طعني طوله نحو 13 سم يقع أسفل الصدر وأعلى البطن على الخط المنصف الأمامي ويظهر من خلاله الأنسجة الرخوة والعضلات مقابلة، جرح طعني طوله نحو 3 سم يقع أعلي البطن يسار الخط المنصف الأمامي.