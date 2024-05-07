ميدو: الزمالك لم يوافق على ضم معلول

الفجر الرياضي
بوابة الفجر


أكد أحمد حسام ميدو، نجم نادي الزمالك ومنتخب مصر السابق أن الأبيض لم يوافق على ضم علي معلول، لاعب الأهلي قبل عدة مواسم، وتحديدًا قبل انتقاله إلى الأحمر.
وقال أحمد حسام ميدو في تصريحات عبر برنامج الريمونتادا على قناة المحور: "علي معلول قبل انتقاله للأهلي بموسم واحد، تم عرضه على الأهلي والزمالك".
وأضاف: "الناديان حينها لم يوافقا على ضم علي معلول، لأن الناديين كانا لا يريدان التعاقد مع لاعب أجنبي في مركز الظهير الأيسر".
وتابع: "تم عرض علي معلول على الأهلي والزمالك في أسبوع واحد، والفريقان لم يوافقا، ولكن في الموسم التالي الأهلي قرر التعاقد معه".
وأتم أحمد حسام ميدو تصريحاته قائلًا: "سيد معوض أم علي معلول؟ سيد معوض أفضل من معلول دفاعيًا، وأقوى منه، وحال المقارنة بينهما في أفضل مستوياتهما سأختار سيد معوض".

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