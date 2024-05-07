انطلاق امتحانات نهاية العام الدراسي لصفوف النقل غدًا

أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، انطلاق امتحانات نهاية العام الدراسي 2023/2024 لصفوف النقل والشهادة بمختلف المراحل التعليمية (الابتدائية والإعدادية والثانوية)، وذلك بدءًا من غد الأربعاء 8 مايو 2024 وتستمر حتى 23 من شهر مايو الجاري بجميع محافظات الجمهورية.

وأكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، في بيان، اليوم، أن الشركة القابضة لكهرباء مصر، قد أفادت بأنه تم مخاطبة جميع شركات توزيع الكهرباء للالتزام بعدم فصل التيار الكهربائي عن جميع المدارس على مستوى الجمهورية خلال فترة الامتحانات.

وأوضحت الوزارة، أن هذا يأتي بالإشارة إلى القرار الصادر من مجلس الوزراء بجلسته رقم 271 لسنة 2024 بشأن ضمان انتظام التيار الكهربائي بجميع مدارس الجمهورية أثناء الامتحانات المنعقدة لصفوف النقل والشهادات الإعدادية والدبلومات الفنية والثانوية العامة للعام الدراسي 2023 / 2024.

وأكدت الوزارة أن الدكتور رضا حجازي، وزير التربية والتعليم يتولى التنسيق مع وزير الكهرباء والطاقة المتجددة للالتزام بعدم فصل التيار الكهربائي عن جميع المدارس على مستوى الجمهورية خلال فترة الامتحانات

وشكلت المديريات التعليمية غرف عمليات رئيسية بمختلف المحافظات وأخرى فرعية على مستوى الإدارات التعليمية لمتابعة سير الامتحانات وحل أي مشكلات قد تحدث خلال فترة انعقادها وسرعة حلها على الفور.



وأنهت المديريات التعليمية الاستعدادات الخاصة بعقد امتحانات نهاية العام الدراسي لصفوف النقل حيث تم الإنتهاء من إعلان كل جداول الامتحانات وطباعة أرقام جلوس الطلاب وتوزيع المعلمين المشاركين بأعمال المراقبة والملاحظة والتصحيح.

وانتهت المديريات التعليمية، من وضع وطباعة أسئلة الامتحانات وفق المواصفات الفنية للورقة الامتحانية بكل مرحلة،وتم التشديد على أن تكون الأسئلة واضحة الصياغة وخالية من الأخطاء، وتخاطب الفهم والتحليل والتطبيق وأن تكون متدرجة الصعوبة وفى مستوى الطالب المتوسط، وأن تغطى الأسئلة مقررات الفصل الدراسي الثاني كاملًا.