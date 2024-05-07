انطلاق امتحانات نهاية العام الدراسي لصفوف النقل غدًا
أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، انطلاق امتحانات نهاية العام الدراسي 2023/2024 لصفوف النقل والشهادة بمختلف المراحل التعليمية (الابتدائية والإعدادية والثانوية)، وذلك بدءًا من غد الأربعاء 8 مايو 2024 وتستمر حتى 23 من شهر مايو الجاري بجميع محافظات الجمهورية.
وأكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، في بيان، اليوم، أن الشركة القابضة لكهرباء مصر، قد أفادت بأنه تم مخاطبة جميع شركات توزيع الكهرباء للالتزام بعدم فصل التيار الكهربائي عن جميع المدارس على مستوى الجمهورية خلال فترة الامتحانات.
وأوضحت الوزارة، أن هذا يأتي بالإشارة إلى القرار الصادر من مجلس الوزراء بجلسته رقم 271 لسنة 2024 بشأن ضمان انتظام التيار الكهربائي بجميع مدارس الجمهورية أثناء الامتحانات المنعقدة لصفوف النقل والشهادات الإعدادية والدبلومات الفنية والثانوية العامة للعام الدراسي 2023 / 2024.
وأكدت الوزارة أن الدكتور رضا حجازي، وزير التربية والتعليم يتولى التنسيق مع وزير الكهرباء والطاقة المتجددة للالتزام بعدم فصل التيار الكهربائي عن جميع المدارس على مستوى الجمهورية خلال فترة الامتحانات
وشكلت المديريات التعليمية غرف عمليات رئيسية بمختلف المحافظات وأخرى فرعية على مستوى الإدارات التعليمية لمتابعة سير الامتحانات وحل أي مشكلات قد تحدث خلال فترة انعقادها وسرعة حلها على الفور.
وأنهت المديريات التعليمية الاستعدادات الخاصة بعقد امتحانات نهاية العام الدراسي لصفوف النقل حيث تم الإنتهاء من إعلان كل جداول الامتحانات وطباعة أرقام جلوس الطلاب وتوزيع المعلمين المشاركين بأعمال المراقبة والملاحظة والتصحيح.
وانتهت المديريات التعليمية، من وضع وطباعة أسئلة الامتحانات وفق المواصفات الفنية للورقة الامتحانية بكل مرحلة،وتم التشديد على أن تكون الأسئلة واضحة الصياغة وخالية من الأخطاء، وتخاطب الفهم والتحليل والتطبيق وأن تكون متدرجة الصعوبة وفى مستوى الطالب المتوسط، وأن تغطى الأسئلة مقررات الفصل الدراسي الثاني كاملًا.
- تبدأ محافظة القاهرة، غدًا الأربعاء، امتحانات الفصل الدراسي الثاني للعام الدراسي ٢٠٢٤/٢٠٢٣ وفق الجداول الرسمية المعلنة.
- ويبدأ طلبة وطالبات الصف الرابع والخامس الابتدائي وما يعادله الامتحانات في الفترة من الأربعاء ٨ مايو حتى الاثنين ١٣ مايو.
- وتجرى امتحانات طلاب الصف السادس الابتدائي وما يعادله ستكون في الفترة من الأربعاء ٨ مايو حتى الاثنين ١٣ مايو.
- وتعقد امتحانات الصف الأول الإعدادي العام والرياضي وما يعادله في الفترة من الأربعاء ٨ مايو حتى الثلاثاء ١٤ مايو.
- وتتم امتحانات الصف الثاني الإعدادي العام والرياضي وما يعادله الأربعاء ٨ مايو حتى الثلاثاء ١٤ مايو.
- وتعقد امتحانات النقل الإعدادي المهني وما يعادله من الأربعاء ٨ مايو حتى الثلاثاء ١٤ مايو.
- وتجرى امتحانات النقل للتعليم الفنى من الأربعاء ٢٠٢٤/٥/٨ حتى الثلاثاء ٢٠٢٤/٥/٢١.
- وتتم امتحانات النقل للتعليم الثانوي العام من الأحد ٢٠٢٤/٥/١٢ إلى الخميس ٢٠٢٤/٥/٢٣.
- وتجرى امتحانات الإعدادية العامة والرياضية والصم والمكفوفين والمهنية من الخميس ١٦ مايو حتى الأربعاء ٢٢ مايو.
- وفى الجيزة تبدأ امتحانات صفوف النقل بالمرحلة الابتدائية الصف الرابع الابتدائى عام وفصل واحد ومكفوفين وصم وضعاف سمع [تبدأ الامتحانات من يوم الأربعاء 8/5/2024 حتى يوم الأربعاء 15/5/2024.
- وتبدأ امتحانات صفوف النقل بالمرحلة الابتدائية الصف الخامس الابتدائى] عام وفصل واحد ومكفوفين وصم وضعاف سمع [والسابع] صم وضعاف سمع [تبدأ الامتحانات من يوم الأربعاء 8/5/2024 حتى يوم الأربعاء 15/5/2024.
- وتعقد امتحانات صفوف النقل بالمرحلة الابتدائية الصف السادس الابتدائى] عام وفصل واحد ومكفوفين وصم وضعاف سمع [والثامن] صم وضعاف سمع [تبدأ من الخميس الموافق 9/5/2024 حتى يوم الخميس 16/5/2024.
- وتجرى امتحانات صفوف النقل بالمرحلة الإعدادية الصف الأول الإعدادي] العام والمهنى والصم والمكفوفين [تبدأ الامتحانات من يوم الأربعاء 8/5/2024 حتى يوم الأربعاء 15/5/2024.
- وبالنسبة لصفوف النقل بالمرحلة الإعدادية الصف الثانى الإعدادي] العام والمهنى والصم والمكفوفين [تبدأ من الخميس الموافق 9/5/2024 حتى يوم الخميس 16/5/2024.
- أما امتحانات الشهادة الإعدادية (العامة، المهنية، المكفوفين، الصم) تبدأ يوم السبت الموافق 18/5/2024 إلى يوم الخميس الموافق 23/5/2024.
- وامتحانات الصف الأول الثانوي (للصم وضعاف السمع) يبدأ من يوم الاريعاء الموافق 8/5/2024 إلى يوم الأربعاء 15/5/2024.
- والصف الثانى الثانوي (للصم وضعاف السمع) يبدأ من يوم الخميس الموافق 16/5/2024 إلى يوم الخميس 23/5/2024.
- والصف الأول الثانوى (للمكفوفين) يبدأ من يوم الأربعاء الموافق 8/5/2024 إلى يوم الثلاثاء 14/5/2024.
- والصف الثانى الثانوى (للمكفوفين) يبدأ من يوم الأربعاء الموافق 15/5/2024 إلى يوم الثلاثاء 21/5/2024.
- الصف الأول الثانوى (العام) يبدأ من يوم الأربعاء الموافق 8/5/2024 إلى يوم الأربعاء 22/5/2024.
- والصف الثانى الثانوى (العام) يبدأ من يوم الخميس الموافق 9/5/2024 إلى يوم الخميس 23/5/2024.
- وتعقد امتحانات صفوف النقل بالتعليم الثانوي الفني بجميع أنواعه يبدأ من يوم الأربعاء 8/5/2024 إلى يوم الخميس 23/5/2024 نظرا لتعدد التخصصات وكثرة المواد بها.