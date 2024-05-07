سعر الذهب اليوم الثلاثاء ٧ مايو ٢٠٢٤

الاقتصاد
بوابة الفجر

شهدت أسعار الذهب حالة من الاستقرار في بداية تعاملات اليوم الثلاثاء 7 مايو 2024، في محلات الصاغة المصرية، وذلك بعد آخر ارتفاع سجله المعدن الأصفر خلال تعاملات السبت، بالتزامن مع استقرار سعر الذهب عالميا في البورصات العالمية.
 

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نمو 31% في حجم صادرات قطاع الصناعات الغذائية بمصر

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سقوط الأمطار على عدة مناطق.. الأرصاد توضح حالة الطقس اليوم الثلاثاء ٧ مايو ٢٠٢٤

 

 

وفيما يلي نستعرض آخر تحديث لسعر الذهب، وسعر الذهب عالميًا بالدولار، وفقًا للشعبة العامة للذهب والمجوهرات بالاتحاد العام للغرف التجارية.

سعر الذهب عيار 24 اليوم

سجل سعر جرام الذهب عيار 24 في ختام تعاملات اليوم 3531 جنيهًا للبيع مقابل 3508 جنيهات للشراء.

سعر الذهب عيار 21 اليوم 

  • سجل سعر جرام الذهب عيار 21 في ختام تعاملات اليوم 3090 جنيها للبيع مقابل 3070 جنيها للشراء.


سعر الذهب عيار 18 اليوم 

  • سجل سعر جرام الذهب عيار 18 في ختام تعاملات اليوم 2648 جنيها للبيع مقابل 2631 جنيهًا للشراء.

سعر الذهب عيار 14 اليوم

  • سجل سعر جرام الذهب عيار 14 في ختام تعاملات اليوم 2065 جنيهًا للبيع مقابل 2052 جنيهًا للشراء.

سعر الجنيه الذهب اليوم

  • سجل سعر الجنيه الذهب عيار 21 في بداية تعاملات اليوم 24720 جنيهًا للبيع مقابل 24560 جنيهًا للشراء.

سعر الذهب عالميًا اليوم بالدولار

  • استقر سعر الذهب العالمي في بداية تعاملات اليوم، وسجلت أونصة الذهب 2302 دولار للبيع مقابل 2301 دولارًا للشراء.

 

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