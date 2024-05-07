لا تأكل هذه الأطعمة في اليوم التالي.. الصحة تقدم نصائح قبل وبعد تناول الفسيخ

كشفت وزارة الصحة، عن الإجراءات التي يجب اتباعها عند الإصابة بحالة تسمم بسبب تناول الفسيخ والرنجة، تزامنًا مع الاحتفال بعيد شم النسيم.

وقالت «الصحة» عبر «فيديوجراف» نشرته على صفحتها الرسمية على موقع «إكس»، إنه يجب على المصاب التوجه سريعًا لأخذ مصل التسمم الممباري «البتيوليزم».



وأشارت إلى توافر مصل التسمم الممباري بالمجان في جميع المنشآت الطبية التابعة لوزارة الصحة، وكذلك مراكز السموم التابعة للمستشفيات الجامعية، لافتة إلى أرقام الطوارئ الخاصة بالتسمم الغذائي: 137- 16474.



أعراض تسمم الفسيخ والرنجة

وسبق أن كشفت وزارة عن الأعراض المُحتمل ظهورها حال الإصابة بتسمم الفسيخ الناتج عن تناول الأسماك المملحة.

وبينت الوزارة أن الأعراض تشمل: زغللة العين، إزدواجية الرؤية، ارتخاء الجفون، جفاف الحلق والحنجرة، يتبعهم صعوبة في النطق، صعوبة في البلع، الإحساس بالدوار، ضعف العضلات.

نصائح قبل وبعد تناول الفسيخ والرنجة

وقدمت الهيئة مجموعة من النصائح والإرشادات التي يجب اتباعها عند تناول الفسيخ أو الرنجة، كالتلي:

1- تناول كثير من الماء قبل تناول الفسيخ والرنجة.

2- وضع خل التفاح والليمون على الرنجة والفسيخ قبل تناولهما، لقتل أي بكتيريا موجودة داخل المعدة بعد تناوله.

3- تناول كمية كبيرة من الخضروات الورقية، مثل الخس والجرجير والبقدونس والكرفس.

4- تناول النشويات المعقدة، مثل الخبز البني.

5- تجنب تناول المشروبات الغازية.

6- تناول المشروبات الساخنة، مثل الشاي الأخضر والكركديه والينسون، لتطهير المعدة من السموم والفضلات.

7- تجنب تناول الوجبات الدسمة والغنية بالزيوت والدهون في اليوم التالي لتناول الفسيخ والرنجة.