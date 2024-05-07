هيوصل لـ 150 جنيهًا.. نقيب الفلاحين يُحذر من ارتفاع أسعار الثوم

علق حسين أبوصدام، نقيب الفلاحين، على ارتفاع أسعار الثوم خلال الفترة الأخيرة ووصوله ما بين 80 إلى 100 جنيه.

وقال «أبوصدام» في اتصال هاتفي مع الإعلامي خيري رمضان ببرنامج «مع خيري» المذاع على فضائية «المحور» مساء اليوم الاثنين، «الثوم يزرع في شهر أغسطس وسبتمبر ويحصد في مارس وأبريل».



وأضاف «كل الثوم اتحصد والتجار أخذوه ومخزن عند التجار وهم اللي بينزلوه في السوق، وشوفنا فيه تصدير كبير للسعودية والإمارات وروسيا والاتحاد الأوروبي وبقى عليه إقبال كبير من دول العالم».

وتابع «بحذر لو فضلنا على هذه الحالة قد يصل سعره إلى 150 جنيهًا في السوق المحلي وبدق ناقوس خطر مثلما حدث مع البصل».

وأردف «سبب ما يحدث أنه مفيش دورة زراعية وكل فلاح يزرع بمزاجه، لو فيه خطة زراعية كنا نعرف محتاجين قد ايه في التصدير والسوق المحلي».

وأكمل «سبب الأزمة الحالية أن الناس كلها زرعت كارويا وكزبرة وكمون، مفيش دورة زراعية وكل فلاح يزرع ما يراه أنسب له لازم نطبق قانون الزراعة».