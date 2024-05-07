طريقة عمل طاجن فريك خطير هيهبر كل اللي يجربه

الكثير من السيدات يقوموا بعمل الدجاج بشكل مستمر خلال الأسبوع حيث من الممكن أن يقومون بطبخ أكثر من 5 دجاجات شهريًا، والجدير بالذكر أنه من خلال إدخار الكبد والقوانص، يمكن تحضير طاجن فريك لذيذ سيحبه الأولاد، كما أنه ذو قيمة غذائية عالية وهذا ما سنتعرف عليه من خلال مقالنا هذا.

طريقة عمل طاجن فريك بالكبد والقوانص

فيما يلي سنذكر مكونات وصفة طاجن الفريك:



المكونات

نصف فريك.

نصف كبد وقوانص.

زبدة.

بصل.

طماطم.

شوربة.

ورق لورا.

حبهان.

جزر

طماطم.

سحكر.

ملح وفلفل.



طريقة تحضير طاجن الفريك



يمكن تحضير طاجن الفريك بكل سهولة من خلال اتباع الخطوات التي سنذكرها فيما يلي:

في البداية يتم تقطير البصل.

من ثم يتم تقطيع الكبد والقوانص.

بعد ذلك في قدر على النار نضع الزبدة إلى أن تسيح، ثم نقوم بتشويح البصل بها.

بعد ذلك نقوم بوضع الكبد والقوانص عليها ونستمر في التقليب.

من ثم نقوم بوضع رشة من السكر ونتركه يكرمل.

بعد ذلك نقوم بوضع جزرة مبشورة، وصلصة الطماطم ونترك الخليط على النار حتى ينضج.

نقوم بغسل الفريك بشكل جيد، من ثم نقوم بوضع الفريك في الشوربة، مع إضافة الحبهان وورق الغار

نتركه حتى ينضج تماما، أي يكون الفريك ناضجًا قبل دخولة الفرن.

وأخيرا نقوم بخلط المكونات مع بعضها البعض ونقوم بوضع الملح والفلفل الأسمر وقطعة من الزبدة.

يمكن وضع أي بهارات اختياري.

نضع الطاجن في الفرن على نار متوسطة حتى ينضج تماما.

ويقدم بعد ذلك، يمكن تناول الدجاج معه أو استبدال الكبد والقوانص باللحم