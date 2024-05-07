ميناء دمياط: وصول رصيد صومعة القمح إلي 23ألف طنًا داخل مخازن القطاع الخاص

استقبل ميناء دمياط خلال الـ 24 ساعة الماضية عدد 10 سفن، بينما غادر عدد 8 سفن، كما وصل اجمالي عدد السفن الموجودة بالميناء 39 سفينة ، منها السفينة (CPT DIMITRIOS S ) والتي ترفع علم ليبريا ويبلغ طولها 225 م وعرضها 17 م القادمة من روسيا وعلى متنها حمولة تقدر بـ 64850 طن من القمح لصالح القطاع الخاص، يأتي ذلك تأكيدًا على جاهزية مرافق ميناء دمياط لإستقبال ناقلات القمح.

وقد بلغت حركة الصادر من البضائع العامة 48660 طن تشمل: 10110 طن يوريا و2695 طن رمل و2530 طن مولاس و4056 طن علف بنجر و727 طن اسمنت صب و2750 طن اسمنت معبأ و3155 طن ملح طعام معبأ و22637 طن بضائع متنوعة.

كما بلغت حركة الوارد من البضائع العامة 64381 طن تشمل: 33098 طن قمح و10180 طن ذرة و9195 طن فول صويا و1352 طن خشب زان و2804 طن ابلاكاش و4735 طن خردة و3017 طن حديد.



بينما بلغت حركة الصادر من الحاويات 1258 حاوية مكافئة وعدد الحاويات الوارد 541 حاوية مكافئة فى حين بلغ عدد الحاويات الترانزيت 4054 حاوية مكافئة.

ووصل رصيد صومعة الحبوب والغلال للقطاع العام بالميناء من القمح 60521 طنًا، بينما بلغ رصيده في مخازن القطاع الخاص 238864 طنًا .

كما غادر 1 قطار بعد أن فرغ عدد 25 حاوية 40 قدم قادم من الاسكندرية، بينما بلغت حركة الشاحنات دخولًا وخروجًا عدد 3694 حركة.