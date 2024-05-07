فرصة لا تعوض.. تعرف على مواصفات سيارات تويوتا وهيونداي

نحن هنا اليوم لنقدم لكم تقريرنا اليومي الشامل الذي يشمل أبرز العروض لسيارات تويوتا وهيونداي، يسرنا أن نعلن عن توفر سيارة تويوتا راش موديل 2023، بمعدل كيلومترات يبلغ 57 ألف كيلومتر والجهة المتاحة للتنازل هي شركة عبداللطيف جميل للتمويل، وقيمة القسط الشهري تبلغ 1650 ريال وقد تم سداد 13 قسط بإجمالي مبلغ يقترب من 21 ألف ريال، مع تبقي دفع 47 قسط بالإضافة إلى دفعة نهائية قدرها 31 ألف ريال إنها فرصة لا تفوت للاستفادة من عرض مذهل على سيارة تويوتا راش.

سيارة هيونداي النترا موديل 2023



تتوفر سيارة هيونداي النترا موديل 2023 بحالة ممتازة للتنازل في الرياض دون أي مقابل مادي، وتتميز بمحرك رباعي الأسطوانات سعة 2.0 لتر متصل مع جير أوتوماتيكي، وقد قطعت مسافة 53 ألف كيلومتر تأتي هذه السيارة بفئة نصف فل، مزودة بإضاءات LED وحساسات وكاميرا للرؤية الخلفية، بالإضافة إلى عازل حراري كامل وشاشة ومواصفات أخرى، وبالنسبة لمعلومات التنازل، فإن السيارة متاحة للتنازل دون مقابل مالي ويتم التنازل عنها لصالح بنك الراجحي، قيمة القسط الشهري تبلغ 1459 ريال، حيث تم دفع 14 قسط وتبقى 46 قسطًا، ويمكن تقسيط قيمة دفعة التملك البالغة 37 ألف ريال.

سيارة تويوتا كامري موديل 2022



يتوفر للبيع في مدينة حفر الباطن سيارة من طراز تويوتا كامري موديل 2022، وقد قطعت مسافة 112 ألف كيلومتر، تأتي هذه السيارة بفئة قراندي فل كاملة مع تجهيزات متميزة، بما في ذلك تنجيد أرضيات كامل وطلاء حماية 3M وتتميز بفتحة سقف بانورامية، وثلاث وضعيات للقيادة، وإضاءة LED، ونظام تحديد مسار، ورادار، وتنبيه ما قبل التصادم، وحساسات أمامية وخلفية، وكاميرا، وشاشة ذكية، ومزايا أخرى، بالنسبة للتنازل، فإن مبلغه هو دون مقابل، ويتم التقبيل من خلال مصرف الراجحي ويبلغ القسط الشهري 2080 ريال، حيث تم سداد 27 قسط ومتبقي 33 قسط وقيمة الدفعة الأخيرة هي 58 ألف ريال، مع إمكانية السداد المبكر بمبلغ 116 ألف ريال في حال الرغبة في التكييش.



سيارة هيونداي النترا موديل 2024



توفرت لدينا سيارة هيونداي النترا موديل 2024 للتقبيل بنظام الأقساط، نظرا للظروف الخاصة والحاجة للخروج النهائي، تتميز السيارة بفئتها الـ GL مع تجهيزات نصف كاملة، حيث لم تقطع سوى سبعة آلاف كيلومتر فقط، وهي متاحة للبيع في مدينة الرياض المحرك في حالة ممتازة دون أي مشاكل، مع ضمان صيانة مجانية لمدة عامين أو حتى 30 ألف كيلومتر إضافي، وتفاصيل التقبيل كما يلي:

السيارة متاحة للتنازل دون أي مقابل عبر مصرف الراجحي.

القسط الشهري مقداره 1398 ريال.

تم دفع 7 أقساط حتى الآن من إجمالي 60 قسط، لتبقى 53 قسطا.

الدفعة النهائية المتبقية تبلغ 46 ألف ريال.