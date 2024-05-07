غدًا.. استقبال تحويلات حجز وحدات المرحلة العاشرة وأراضى المرحلة التاسعة بمشروع "بيت الوطن" للمصريين بالخارج

الاقتصاد
بوابة الفجر

 


صرح الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، بأنه سيبدأ غدًا الأربعاء الموافق 8/5/2024، استقبال التحويلات لحجز الوحدات السكنية المطروحة بالمرحلة العاشرة بمشروع "بيت الوطن" للمصريين بالخارج، ولمدة 15 يوم عمل، كما سيتم استقبال التحويلات لاستكمال مقدمات حجز الأراضى المطروحة بالمرحلة التاسعة التكميلية بالمشروع، من يوم الأربعاء الموافق 15 مايو الجارى، ولمدة 10 أيام عمل.


وأوضح وزير الإسكان، أنه يتم تحديث الموقع الإلكتروني الخاص بمشروع "بيت الوطن" للمصريين بالخارج، ليتضمن الوحدات السكنية المطروحة بالمرحلة العاشرة، وقطع الأراضى المطروحة بالمرحلة التاسعة التكميلية، وذلك بالتنسيق مع البنك المركزى المصرى، ووزارة الاتصالات، فى إطار جهود الدولة لتوفير الوحدات والأراضي السكنية لأبنائها العاملين بالخارج، وتلبية رغبتهم فى تملك مسكنهم الخاص، وربطهم بوطنهم الأم.


وأشار الدكتور وليد عباس، نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة لقطاع التخطيط والمشروعات - المشرف على مكتب وزير الإسكان، إلى أن كراسة الشروط، والمواقع الخاصة بالوحدات السكنية المطروحة بالمرحلة العاشرة، وكذا قطع الأراضى المطروحة بالمرحلة التاسعة التكميلية، ستكون متاحة على الموقع للراغبين بالحجز، مؤكدًا أنه يجب أن يتضمن التحويل البنكي كود الحجز، وأية تحويلات ترد قبل الموعد المحدد سيتم ترحيلها لتُسجل ضمن تحويلات اليوم الخامس من التحويلات.
 

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