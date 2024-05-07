31 % ارتفاعا بصادرات مصر من الصناعات الغذائية خلال الربع الأول

ارتفعت صادرات مصر من الصناعات الغذائية في الربع الأول من العام الجاري 2024 بقيمة 369 مليون دولار بنسبة 31% لتبلغ 1.6 مليار دولار مقارنة بنحو 1.2 مليار دولار خلال نفس الفترة من عام 2023، ليسجل أعلى قيمة صادرات يحققها القطاع خلال تلك الفترة مقارنة بالبيانات التاريخية المسجلة.

وذكر المجلس التصديري للصناعات الغذائية - في بيان له اليوم الثلاثاء - أن صادرات شهر يناير الماضي ارتفعت بنحو30% لتبلغ 477 مليون دولار مقارنة بصادرات شهر يناير 2023 والتي بلغت 368 مليون دولار، كما زادت صادرات شهر فبراير الماضي بنسبة 40% لتبلغ 541 مليون دولار مقارنة بصادرات بفبراير 2023 والتي بلغت 387 مليون دولار، كما حققت صادرات شهر مارس الماضي زيادة بلغت24% لتبلغ 550 مليون دولار مقارنة بنحو445 مليون دولار في مارس 2023.

وأضاف البيان أن الصادرات إلى "الدول العربية" تربعت على قائمة أهم المجموعات الدولية المستوردة للأغذية المصنعة المصرية خلال الربع الأول من عام 2024 بقيمة 859 مليون دولار تمثل 55% من إجمالي الصادرات الغذائية محققة نسبة نمو في القيمة 29%، يليها "الاتحاد الأوروبي" بقيمة 331 مليون دولار بنسبة نمو 60% وتمثل 21% من إجمالي الصادرات، ثم "الدول الأفريقية غير العربية" بقيمة 111 مليون دولار وتمثل 7% من إجمالي الصادرات وحققت نسبة نمو في قيمة الصادرات بلغت 14%، ثم "الولايات المتحدة الأمريكية" بقيمة 67 مليون دولار وتمثل 4% من إجمالي الصادرات محققة نسبة نمو بلغت 22%، "باقي المجموعات الدولية" بقيمة 200 مليون دولار والتي تمثل 13% من إجمالي الصادرات الغذائية المصرية خلال نفس الفترة ومحققة نسبة نمو 14%.

أما بالنسبة لأهم دول العالم المستوردة للصناعات الغذائية خلال الربع الأول من عام 2024 فقد احتلت "المملكة العربية السعودية" على المركز الأول بقيمة صادرات 131 مليون دولار بنسبة نمو قدرها 9%، يليها "فلسطين" بقيمة 99 مليون دولار ونسبة نمو 53%، "ليبيا" بقيمة 83 مليون دولار ونسبة نمو 15%، "السودان" بقيمة 82 مليون دولار ونسبة نمو 71%، "الولايات المتحدة الامريكية" بقيمة 67 مليون دولار ونسبة نمو 22%، "هولندا" بقيمة 65 مليون دولار محققة نسبة نمو 90%، "إسبانيا" بقيمة 64 مليون دولار محققة نسبة نمو 161%، "إيطاليا" بقيمة 60 مليون دولار ونسبة نمو 24%، "المغرب" بقيمة 60 مليون دولار ونسبة نمو 131%، وفي المركز العاشر "الأردن" بقيمة 59 مليون دولار ونسبة نمو 18% بالمقارنة بصادرات نفس الفترة عام 2023.

كما احتلت "إسبانيا" قائمة أهم الدول التي حققت أعلى قيمة نمو في الصادرات خلال الربع الأول من عام 2024 مقارنة بنفس الفترة من عام 2023 بقيمة صادرات 64 مليون دولار وقيمة نمو في الصادرات 39 مليون دولار، يليها "فلسطين" بقيمة صادرات 99 مليون دولار وقيمة نمو في الصادرات 34 مليون دولار، "المغرب" بقيمة صادرات 60 مليون دولار وقيمة نمو في الصادرات 34 مليون دولار، "السودان" بقيمة صادرات 82 مليون دولار وقيمة نمو في الصادرات 34 مليون دولار.

ثم جاءت "هولندا" بقيمة صادرات 65 مليون دولار وقيمة نمو 31 مليون دولار، "الصومال" بقيمة صادرات 36 مليون دولار وقيمة نمو في الصادرات 26 مليون دولار، "لبنان" بقيمة صادرات 38 مليون دولار وقيمة نمو بلغت 15 مليون دولار، "الإمارات" بقيمة صادرات 47 مليون دولار وقيمة نمو بلغت 14 مليون دولار، "الولايات المتحدة الامريكية" بقيمة صادرات 67 مليون دولار وقيمة نمو بلغت 12 مليون دولار، وفي المركز العاشر "الجزائر" بقيمة صادرات 54 مليون دولار وقيمة نمو بلغت 12 مليون دولار بالمقارنة بصادرات نفس الفترة من عام 2023.

وبالنسبة لأهم السلع الغذائية المصدرة خلال الربع الأول من عام 2024 فقد تصدرت القائمة صادرات "الدقيق والنشاء" بقيمة 148 مليون دولار وبنسبة نمو 130% مقارنة بصادرات نفس الفترة من عام 2023 يليها "مركزات المشروبات الغازية" بقيمة 140 مليون دولار ومحققة نسبة نمو 2%.

وبلغت صادرات مصر من "الفراولة المجمدة" خلال الربع الأول من العام الحالي ما قيمته 103 ملايين دولار ونسبة نمو 24%، واحتلت صادرات "السكر" المرتبة الرابعة في قائمة السلع المصدرة بقيمة 95 مليون دولار ونسبة تراجع 3%، تلتها في المرتبة الخامسة صادرات "الزيتون المخلل والمصنع" بقيمة 78 مليون دولار بنسبة نمو 124%.

وحققت صادرات "زيوت طعام" ما قيمته 78 مليون دولار بنسبة نمو 170%، فيما بلغت صادرات "خضار مجمد" نحو 70 مليون دولار بنسبة نمو 20%.

وبلغت صادرات "العصائر" المصرية خلال الربع الأول ما قيمته 59 مليون دولار بنسبة نمو 100%، فيما بلغت صادرات محضرات من "الحبوب وبسكويت" قيمة 64 مليون دولار ونسبة نمو 25%، "محضرات خضر" بقيمة 54 مليون دولار ونسبة نمو 25%.

وحول أداء صادرات قطاع الصناعات الغذائية خلال الفترة من يناير 2020 إلى مارس 2024، أوضح التقرير أن إجمالي صادرات الصناعات الغذائية المصرية خلال الفترة من يناير 2020 إلى فبراير 2024 بلغ 18.7 مليار دولار حيث بلغت صادرات عام 2020 نحو 3.4 مليار دولا، وصادرات عام 2021 بلغت 4.1 مليار دولار، صادرات عام 2022 بلغت 4.5 مليار دولار، صادرات 2023 بلغت 5.1 مليار دولار وصادرات الربع الأول من عام 2024 بلغت 1.6 مليار دولار.