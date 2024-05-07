تداول 67 ألف طن بضائع عامة ومتنوعة بموانئ البحر الأحمر

أعلنت هيئة موانئ البحر الأحمر إن إجمالي عدد السفن الموجودة على أرصفة موانئ الهيئة 7 سفن وتم تداول 67000 طن بضائع عامة ومتنوعة، 571 شاحنة و30 سيارة، وشملت حركة الواردات 1000 طن بضائع، 166 شاحنة و25 سيارة فيما شملت حركة الصادرات 66000 طن بضائع، 405 شاحنة و5 سيارة.

ويستعد ميناء سفاجا اليوم لمغادرة السفينة INCE FORUNTE على متنها 53 الف طن فوسفات تصدير إلى الهند والسفينتين بوسيدون اكسبريس والحرية2، كما شهد ميناء نويبع تداول 4100 طن، 365 شاحنة وذلك من خلال رحلات مكوكية ( وصول وسفر ) لاربع سفن وهي ايلة، كوين نفرتيتي، بريدج واور. كما شهد ميناء بورتوفيق مغادرة السفينة AUS BRAVE وعلي متنها 4000 طن دقيق متجهة إلى اليمن.