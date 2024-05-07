صادرات الملابس الجاهزة تتجاوز 221 مليون دولار فى فبراير الماضى



أظهرت بيانات الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء ارتفاع الصادرات المصرية من الملابس الجاهزة في الفترة الأخيرة.

وسجلت القيمة الاجمالية للصادرات المصرية من الملابس الجاهزة نحو 221 مليون و484 ألف دولار في شهر فبراير الماضي، بينما كانت نحو 180 مليون دولار في نفس الشهر عام 2023، بزيادة بلغت قيمتها نحو 31 مليون و395 ألف دولار.

ورغم تراجع الصادرات المصرية خلال هذا الشهر، إلا أن هناك بعض السلع ارتفعت قيمة صادراتها مقابل مثيلتها لنفس الشهر من العام السابق وأهمها فواكه طازجة بنسبة 19.2%، يليها منتجات بترول بنسبة 25.6%، وعجائن ومحضرات غذائية متنوعة بنسبة 41.5%.

وتراجعت قيمة الواردات بنسبة 2.4%، حيث بلغت 6.08 مليار دولار في شهر فبراير الماضي مقابل 6.23 مليار دولار لنفس الشهر من العام السابق.