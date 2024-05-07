صادرات الملابس الجاهزة تتجاوز 221 مليون دولار فى فبراير الماضى

الاقتصاد
بوابة الفجر


أظهرت بيانات الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء ارتفاع الصادرات المصرية من الملابس الجاهزة في الفترة الأخيرة.

وسجلت القيمة الاجمالية للصادرات المصرية من الملابس الجاهزة نحو 221 مليون و484 ألف دولار في شهر فبراير الماضي، بينما كانت نحو 180 مليون دولار في نفس الشهر عام 2023، بزيادة بلغت قيمتها نحو 31 مليون و395 ألف دولار.

ورغم تراجع الصادرات المصرية خلال هذا الشهر، إلا أن هناك بعض السلع ارتفعت قيمة صادراتها مقابل مثيلتها لنفس الشهر من العام السابق وأهمها فواكه طازجة بنسبة 19.2%، يليها منتجات بترول بنسبة 25.6%، وعجائن ومحضرات غذائية متنوعة بنسبة 41.5%.

وتراجعت قيمة الواردات بنسبة 2.4%، حيث بلغت 6.08 مليار دولار في شهر فبراير الماضي مقابل 6.23 مليار دولار لنفس الشهر من العام السابق.

ads
ads

الأكثر قراءة

يلا كورة لايف.. مشاهدة مباراة باريس سان جيرمان ضد بروسيا دورتموند بث مباشر دون تقطيع | نصف نهائي دوري أبطال أوروبا 2024

مشاهدة مباراة باريس سان جيرمان ضد بروسيا دورتموند بث مباشر دون تقطيع | دوري أبطال أوروبا 2024

"رابط سريع" مشاهدة بث مباشر (0 - 1) مباراة باريس سان جيرمان ضد بوروسيا دورتموند في دوري أبطال أوروبا 2024

عاجل.. مصدر يكشف تفاصيل مقتل رجل أعمال بالإسكندرية

شاهد مباراة باريس سان جيرمان وبروسيا دورتموند بث مباشر مجانا.. مباراة باريس سان جيرمان في دوري أبطال أوروبا 2024

عاجل.. أول تعليق من كولر بعد اكتساح الاتحاد السكندري بالدوري

شاهد بالبث المباشر باريس سان جيرمان اليوم.. مشاهدة باريس سان جيرمان × بروسيا دورتموند Twitter بث مباشر دون "تشفير أو فلوس" | نصف نهائي دوري أبطال أوروبا 2024

عاجل.. بوروسيا دورتموند يتأهل إلى نهائي دوري أبطال أوروبا بعد عبور باريس سان جيرمان