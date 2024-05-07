عاجل.. الخطيب يوجه الشكر ودعوة لتكريم رئيس الاتحاد المغربي

بوابة الفجر

نشرت تقارير صحفية مغربية نص رسالة محمود الخطيب رئيس مجلس إدارة النادي الأهلي، لـ فوزي لقجع رئيس الاتحاد المغربي لكرة القدم، وذلك من أجل دعوته للزيارة والتكريم داخل القلعة الحمراء.

وكشفت صحيفة "الصباح" المغربية، أن الخطيب وجه الشكر لقجع بعد اللقاء التلفزيوني الأخير الذي قام بإجرائه رئيس الاتحاد المغربي في مصر، حيث قال الخطيب في خطابه: "سلامي، وتحياتي لشخصكم النبيل والعائلة الكريمة وأتمنى أن تكون بكل خير، وفي أحسن حال".

وتابع: "لقد سعدت كثيرًا بتصريحاتك التي جاءت في حوارك مع قناة (أون سبورت)، والتي عكست القيمة الرياضية الكبيرة التي تملكها دولة المغرب الشقيقة متمثلة في شخصكم الموقر، والذي يستحق وعن جدارة، أن يكون في سدة المنظومة الكروية المغربية لما يملكه من مقومات قيادية وثقافية ورياضية".

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واكد خلال خطابه: "سعدت أكثر بحبك وحديثك الطيب عن بلادنا، والنادي الأهلي، وشخصي المتواضع، وهو حديث لا يصدر إلا عن شخصية وطنية كريمة الأصل منتمية إلى جذورها، وتتحمل مسؤولياتها، وجديرة بكل الاحترام".


واردف: "اسمح لي صديقي العزيز أن أعبر لكم عن تقديري واعتزازي بما صدر عنكم من تصريحات، وبعلاقة الود والأخوة التي تربطنا، بل وتربط بلادنا وأنديتنا الرياضية".

واختتم: "وأنا هنا، أدعوك لزيارة ناديك، النادي الأهلي، في أقرب وقت يناسبك، لنسعد بلقائك وتكريمك في بيتك ووسط إخوتك وأحبائك، في مصر والنادي الأهلي".

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