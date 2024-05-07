تداول 39 سفينة للحاويات والبضائع بميناء دمياط



استقبل ميناء دمياط خلال الـ 24 ساعة الماضية 10 سفن، بينما غادرته 8 سفن، وبلغ إجمالي عدد السفن الموجودة بالميناء المتداول 39 سفينة، منها السفينة التي ترفع علم ليبريا، وعلى متنها حمولة تقدر بـ 64 ألفا و850 طنا من القمح لصالح القطاع الخاص.

وذكر المركز الإعلامي لهيئة الميناء أن حركة الصادر من البضائع بلغت 48 ألفا و660 طنا، تشمل: 10110 أطنان يوريا و2695 طن رمل و2530 طن مولاس و4056 طن علف بنجر و727 طن أسمنت صب و2750 طن أسمنت معبأ و3155 طن ملح طعام معبأ و22637 طن بضائع متنوعة.

كما بلغت حركة الوارد من البضائع 64 ألفا و381 طنا، تشمل: 33 ألفا و98 طن قمح و10180 طن ذرة و9195 طن فول صويا و1352 طن خشب زان و2804 أطنان أبلاكاش و4735 طن خردة و3017 طن حديد.

وأضاف البيان أن حركة الصادر من الحاويات بلغت 1258 حاوية مكافئة وعدد الحاويات الوارد 541 حاوية مكافئة، في حين بلغ عدد الحاويات الترانزيت 4054 حاوية مكافئة، بينما وصل رصيد صومعة الحبوب والغلال للقطاع العام بالميناء من القمح 60 ألفا و521 طنا، فيما بلغ رصيده في مخازن القطاع الخاص 238 ألفا و864 طنا.

ولفت البيان إلى أن قطارا غادر الميناء بعد أن أفرغ 25 حاوية 40 قدما قادما من الإسكندرية، بينما بلغت حركة الشاحنات دخولا وخروجا 3694 حركة.