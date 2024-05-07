"السلع التموينية" تعلن عن ممارسة لاستيراد 40 ألف زيت خام مستورد

الاقتصاد
بوابة الفجر


أعلنت الهيئة العامة للسلع التموينية عن ممارسة رقم 13 لعام 2024/2023، لاستيراد 30 ألف طن زيت صويا خام و10 آلاف طن زيت عباد خام.

وأوضحت الهيئة أن ذلك يأتي في إطار استراتيجية وزارة التموين والتجارة الداخلية لتعزيز أرصدتها من السلع الأساسية موضحة أن العروض تقدم لكامل الكمية أو جزء منها بحد أدنى 5 آلاف طن.

وأضافت أن فترة الوصول من 10 إلى 25 يونيو 2024 و/أو من 26 يونيو إلى 10 يوليو 2024، على أن تقدم أسعار العروض C&F على أساس السداد بتسهيلات موردين 180 يوما.

وأشارت الهيئة إلى أن جلسة فض المظاريف يوم الخميس المقبل يليها جلسة البت.

وكان وزير التموين والتجارة الداخلية الدكتور علي المصيلحي قد صرح في وقت سابق بأن الاحتياطي الاستراتيجي من السلع الأساسية آمن ويكفي عدة شهور موضحا أن احتياطي الزيت يكفي 5.4 شهر.

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