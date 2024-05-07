برنامج تأهيلي خاص للاعبي الزمالك قبل مواجهة نهضة بركان المغربي في ذهاب نهائي الكونفدرالية

الفجر الرياضي
الزمالك
الزمالك

خاض لاعبو الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك الذين شاركوا في مباراة سموحة الأخيرة بصورة أساسية، برنامجًا تأهيليًا واستشفائيًا خاصًا على هامش المران الذي أقيم مساء اليوم الثلاثاء على ملعب النادي، استعدادًا لمواجهة نهضة بركان المغربي في ذهاب نهائي كأس الكونفدرالية الأفريقية.

برنامج تأهيلي خاص للاعبي الزمالك قبل مواجهة نهضة بركان 

واكتفت هذه المجموعة بأداء الفقرة الاستشفائية تحت قيادة جواو ميجيل مدرب الأحمال، دون المشاركة في التدريبات الجماعية بناء على قرار الجهاز الفني بقيادة البرتغالي جوزيه جوميز.

وفي نفس الوقت خاض البدلاء والمستبعدون من مواجهة سموحة فقرة تدريبات بدنية وتأهيلية قوية تحت قيادة أعضاء الجهاز الفني، قبل خوض فقرة خططية خاصة وتقسيمة فنية تم خلالها تنفيذ بعض الجمل التكتيكية التي تم التدريب عليها.

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ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك لمواجهة نهضة بركان المغربي في ذهاب نهائي كأس الكونفدرالية، المقرر لها في العاشرة مساء يوم الأحد المقبل الموافق 12 مايو الجاري على ملعب بركان البلدي.

جدير بالذكر أن لقاء العودة سيقام في الثامنة مساء يوم الأحد الموافق 19 مايو الجاري باستاد القاهرة الدولي
 

نهضة بركان الزمالك الكونفدرالية الإفريقية الزمالك ونهضة بركان الكونفدرالية سموحة

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