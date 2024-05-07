تردد قناة وناسة لولو 2024 Wanasah TV لمتابعة أجدد وأقوى الأناشيد والأغاني

تكثر قنوات الأطفال على القمر الصناعي، لكن من أشهر وأهم تلك القنوات التي جاءت بترددات جديدة هو تردد قناة وناسة لولو، والذي يعد من أكثر الترددات التي ترتفع عملية البحث عنه دائما، حيث يبحث المشاهدين عن التردد بسبب تغييره بصورة مستمرة بواسطة الإدارة، حتى يتم تحسين القناة وتقديم أفضل جودة لها، ولكي يتم استكمال ومشاهدة ما تعرضه القناة، يجب معرفة التردد الجديد والذي سنوضحه لكم قريبا.

تردد قناة وناسة لولو 2024



حتى يبدأ المشاهد في ضبط القناة على القمر الصناعي عليه بمعرفة تردد قناة وناسة لولو أولا، مع معرفة بعض البيانات الأخرى التي تحملها القناة، حيث تتوفر تلك البيانات على أكثر من قمر صناعي، لكن أكثر ما يبحث عنه الجميع هو القمر الصناعي عرب سات ونايل سات، ولهذا جاء التردد كالآتي:



القمر الصناعي: نايل سات.

تردد القناة: 11430.

جودة القناة: HD.

معدل الاستقطاب: رأسي.

معدل الترميز: 27500.

تردد قناة وناسة على عرب سات

يمكن استقبال قناة وناسة لولو بالتردد الجديد على القمر الصناعي عرب سات، حيث يلزم على الفرد معرفة بعض البيانات الهامة، حتى يتمكن من ضبط القناة بصورة صحيحة، وتلك البيانات عبارة عن الآتي:

تردد القناة: 11270.

معامل تصويب الخطأ: 4/3.

معدل الترميز: 27500.

معدل الاستقطاب: أفقي.



كيفية تنزيل قناة وناسة لولو الجديدة



بعد أن تمكنت من معرفة كافة البيانات التي تتعلق بقناة وناسة لولو ومعرفة التردد الجديد لها على الأقمار الصناعية المختلفة، يمكنك أن تبدأ في ضبط القناة على التلفاز، وذلك من خلال اتباع الخطوات الآتية:

أولا عليك بالتوجه إلى القائمة الرئيسية وذلك باستخدام الريموت.

ثم يتوجب عليك الضغط على زر البحث اليدوي، حتى تتمكن من الانتقال إلى القائمة الخاصة بإضافة الترددات.

بعد ذلك ابدأ في إدخال بيانات القناة التي ترغب في استقبالها على القمر الصناعي.

عليك بمراجعة البيانات المدخلة حتى تبدأ في النقر على زر بحث.

تستغرق عملية العثور على القناة بضع دقائق عليك بانتظارها حتى تتمكن من حفظ القناة واستقبالها على التلفاز.