خطوات التسجيل في دعم سكني للمطلقات والأرامل 1445 والشروط اللازمة

خطوات التسجيل في دعم سكني للمطلقات والأرامل 1445 والشروط اللازمة

السعودية
بوابة الفجر

رابط وخطوات التسجيل في دعم سكني للمطلقات والأرامل 1445، من أكثر الأمور التي تتزايد عنها عمليات البحث خلال الساعات الأخيرة والذي يعد من أهم برامج الدعم التي تقدمها الحكومة السعودية لعدد كبير من الأسر من محدودي الدخل والتي تسعى من خلاله تقديم حياة كريمة لعدد كبير من المواطنين وشراء ما يلزمهم من احتياجات، وإليكم رابط التقديم والشروط اللازمة

خطوات التسجيل في دعم سكني للمطلقات والأرامل 1445


وأعلنت وزارة الإسكان السعودية عن تخصيص رابط الكتروني للتسجيل في دعم سكني للمطلقات والأرامل تيسيرًا على عدد كبير من المواطنين، وإليكم الخطوات …


الدخول على الصفحة الرسمية لوزارة الإسكان السعودية.
اضغط على تسجيل الدخول وادخل اسم المستخدم وكلمة المرور.
ادخل رقم الهوية الوطنية.
رثم انقر على زر التحقق.
ادخل البريد الالكتروني الخاص بك.
واكتب رقم الهاتف الجوال.
سوف يتم ارسال رسالة نصية على الجوال المسجل تحتوي على كود التحقق.
ادخل الكود في الخانة الموضحة أمامك.

اقرأ الشروط والأحكام.
تأكد من ادخال كافة البيانات صحيحة.
حدد المشروع السكني الملائم.
في الخطوة الأخيرة اضغط على “تقديم الطلب”.


ما هي شروط التسجيل في الدعم السكني 


وأعلنت وزارة الإسكان عن عدد من الشروط الواجب توافرها في الأشخاص الراغبين في التسجيل في الدعم السكني 1445، والتي جاءت كالتالي:

أن يكون المتقدم سعودي الجنسية.

وأن يكون مقيم في السعودية إقامة دائمة.
يجب أن يقوم المتقدم بالحصول على وحدة سكنية مرة واحدة فقط.
أن يلتزم المتقدم بتقديم الأـوراق والمستندات المطلوبة في الموعد المحدد.
في حال إذا كانت المتقدمة أرملة يجب تقديم شهادة وفاة الزوج.
الفئات الأولى بهذا الدعم هم الأرامل والمطلقات على ألا يقل أعمار أبنائهم عن 25 عام.

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